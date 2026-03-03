EV-occasionverkoop in Nederland stelt nog steeds weinig voor

Is het kantelpunt bereikt? Nou…

Vorige maand was er goed nieuws voor de EV-handelaren in ons land. De verkoop van gebruikte EV’s schoot omhoog met 43,7 procent! In totaal kregen 11.652 elektrische occasions een nieuw baasje, goed voor 6,5 procent marktaandeel. 6,5 procent is nog steeds niet alles, maar de groei is ingezet, toch?

Nou, nee. De tweedehandsverkoopcijfers van februari 2026 zijn binnen bij de Bovag. Wederom noteren de EV’s een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nu is de stijging 38,5 procent. Tijd voor slingers!

Of trouwens, wacht nog maar even. Er werden 9.350 gebruikt EV’s verkocht, wat dan weer ruim 2.000 minder is dan vorige maand. Het marktaandeel van EV-occasions zit daarmee nu op 5,6 procent. Een nieuwe EU-regel die vanaf 1 april ingaat, lijkt me geen voorbode voor een nog groter aandeel.

Welke tweedehands EV’s zijn het populairst?

Voor dat kleine marktaandeel zijn met name de Tesla Model 3 en Volkswagen ID.3 verantwoordelijk. Dit is tevens een mooie weerspiegeling van de rest van de top 10 bestverkochte tweedehands EV’s. Het is een mix van crossovers en hatchbacks. Kijk hieronder maar.

Tesla Model 3 (588 verkopen, 6,3 procent marktaandeel). Volkswagen ID.3 (545 verkopen, 5,8 procent marktaandeel). Kia e-Niro (384 verkopen, 4,1 procent marktaandeel). Hyundai Kona Electric (358 verkopen, 3,8 procent marktaandeel). Volvo XC40 Recharge/EX40 (342 verkopen, 3,7 procent marktaandeel). Volkswagen ID.4 (300 verkopen, 3,2 procent marktaandeel). Audi (Q4) e-tron (294 verkopen, 3,1 procent marktaandeel). Polestar 2 (276 verkopen, 3,0 procent marktaandeel). Peugeot e-208 (276 verkopen, 3,0 procent marktaandeel). Skoda Enyaq (268 verkopen, 2,9 procent marktaandeel).

Overige occasionverkoop

De andere 94,4 procent van de tweedehandsverkoop ligt vooral bij de benzineauto’s. Maar liefst 70,3 heeft enkel een verbrandingsmotor die Euro 95 lust. Hierna volgt de hybride (18,7 procent), de EV en dan nog diesel (4,5 procent) en LPG (0,9 procent). Samen brengen ze het aantal verkochte occasions op 167.759.

Dat is 2,4 procent minder dan in februari 2025 en ruim 10.000 auto’s minder dan in januari 2026. Over de eerste twee maanden van 2026 komt de occasionverkoop uit op 346.399 voertuigen, een daling van 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Hatchback blijft de koning

Waar de crossover op de gebruikte EV-markt goed partij kan bieden aan de hatchback, is het in de totale top 10 nog altijd de hatchback die heer en meester is. De Polo en Golf van Volkswagen blijven onverminderd populair als gebruikte auto, maar ook de geschrapte Fiesta en Focus blijven in trek. Toch maar terugbrengen die twee, Ford?

Volkswagen Polo (5.613 verkopen, 3,3 procent marktaandeel). Volkswagen Golf (5.270 verkopen, 3,1 procent marktaandeel). Opel Corsa (3.321 verkopen, 2,0 procent marktaandeel). Ford Fiesta (2.806 verkopen, 1,7 procent marktaandeel). Toyota Yaris (2.734 verkopen, 1,6 procent marktaandeel). Ford Focus (2.704 verkopen, 1,6 procent marktaandeel). Toyota Aygo (2.687 verkopen, 1,6 procent marktaandeel). Renault Clio (2.527 verkopen, 1,5 procent marktaandeel). Kia Picanto (2.445 verkopen, 1,5 procent marktaandeel). BMW 3-serie (2.309 verkopen, 1,4 procent marktaandeel).

Foto’s ter illustratie: Tesla Model 3 occasion aankoopadvies