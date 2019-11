Natuurlijk, Hyundai komt ook met een ‘Raptor’

Wel uit een andere hoek dan die van de Hennessey F-150.

De Hyundai i30N heeft de meningen van menig sceptici uitstekend bijgesteld. Helemaal vanuit het niets kwam Hyundai met een auto die het de Golf GTI lastig moest gaan maken en dat was uitstekend gelukt. Hyundai smeert het N-recept uit over het gehele gamma. Het is het nieuwe sportieve label van Hyundai. Dus er komen ‘N-Line’ Hyundai’s die nét even wat sportiever zijn aangekleed en natuurlijk meer N-modellen, zoals de Veloster N.

Op basis van die laatste neemt Hyundai iets héél smakelijks mee naar de SEMA in Las Vegas. De auto is gebaseerd op de Veloster N, een auto die je in Nederland niet kunt bestellen. De Veloster is onder handen genomen door Bisimoto Engineering. Voor wie Bisimoto niet kent: het is het bedrijf van de zeer aimabele Bisi Ezerioha. Bisimoto bouwt en verbouwt in principe alles. Je wilt een Honda Odessey met 1.000 pk? Geen probleem. Porsche Cayman Twin Turbo? Doen ze voor je bij Bisimoto.

Bisimoto legt zeg meer neer op het technische aspect van de tuning dan het uiterlijk. Alles moet heel blijven. Perfect dus voor de Hyundai VelosterRaptor. Ja, die naamgrap is niet briljant, maar dekt de lading wel. Het is een gevaarlijkere, snellere en scherpere Veloster N. Nu is dat niet direct heel erg bijzonder, want op de SEMA worden alleen maar zwaar aangepaste auto’s onthuld. Bisimoto heeft de onderdelen dusdanig ontwikkeld dat ze relatief betaalbaar zijn en zorgen dat de betrouwbaarheid niet in het geding komt.

De VelosterRaptor heeft een aangepaste turbo, grotere intercooler, luchtinlaat kit, sportuitlaat en andere ECU. Het resultaat is zo’n 320 pk. Qua uiterlijkheden houdt Bisimoto het bescheiden: een nieuwe achterspoiler, een sportonderstel, Fifteen52 velgen en Toyo-banden. Het is de bedoeling dat de Bisimoto onderdelen op een later tijdstip leverbaar worden voor het publiek. Het is niet de enige bijzondere bijna productierijpe Veloster N die Hyundai meeneemt naar de SEMA-beurs, ook de Veloster N Performance zal aanwezig zijn.