Wat vindt Jos Verstappen eigenlijk van Kamikaze Max?

Jos the Boss speelt de ultieme opvoedingskaart richting zijn zoon.

Je zou denken dat alles wel gezegd was over Max Verstappen. Max was helder in zijn oordeel over de crash met Vettel, Niki Lauda was helder in zijn oordeel en ook de internationale media waren helder in hun oordeel. In een interview gisteravond bij Ziggo’s Peptalk werd Max’ vader Jos Verstappen gevraagd naar de kamikazemove van Verstappen op Vettel.

Verstappen senior, vroeger zelf niet vies van het nemen van een risicootje op de baan, had het ultieme opvoedersantwoord paraat: hij is niet boos, maar teleurgesteld. De crash met Vettel is het soort dat hij in de toekomst zal moeten voorkomen. Er was volgens Verstappen Sr. echt geen mogelijkheid om Vettel in te halen, het was een inschattingsfout. In sommige gevallen moet Max Verstappen gewoon beter nadenken, aldus zijn vader. Toch breekt hij wel een kleine lans voor zijn zoon. Zo is Verstappen van mening dat de Red Bull een mindere auto is, dus dat Max wel meer risico’s moet nemen om resultaten te kunnen boeken. Bovendien is Jos van mening dat Verstappen zijn risicovolle rijstijl niet aan hoeft te passen, alleen dat hij betere afwegingen moet maken.

Tot slot denkt hij dat er met twee maten gemeten wordt, waarbij hij de inhaalactie van Alonso op Vettel aanhaalt. Daarmee doelt hij op de inhaalactie in de slotfase van de race in Shanghai, waarbij Alonso Vettel feitelijk buiten de baan drukte. Jos Verstappen is van mening dat daarbij minder ruimte gegeven werd dan door Verstappen aan Hamilton in Bahrain. Toch legde de internationale media Max’ hoofd op het hakblok na die move, terwijl er vrijwel geen aandacht besteed wordt aan de move van Alonso.

Nu scheelt het natuurlijk aanzienlijk dat Alonso niet over Vettels voorvleugel heen reed, maar daarnaast heeft Alonso wellicht ook een iets betere reputatie en iets minder recente akkefietjes op zijn naam staan. It’s all about the streetcred, Jos.