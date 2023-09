Dordrecht over oldtimer veiling: ‘oneerlijk gegaan’

De veiling van 230 oldtimers in Dordrecht is volgens de gemeente oneerlijk verlopen.

Hoe vaak maak je een barnfind van meer dan 200 auto’s in Nederland mee? Nou, nooit dus. Toch speelde dit unieke verhaal zich eind 2022 in ons landje af. En Nico Aaldering heeft er een serieus lekkere boterham aan overgehouden. Maar niet alle partijen zijn blij hoe de veiling heeft plaatsgevonden.

De gemeente Dordrecht spreekt over een oneerlijke gang van zaken als het gaat om de oldtimer veiling. Daarover bericht RTL Nieuws, aan de hand van een reconstructie op basis van interne stukken. Nico Aaldering was niet de enige die interesse had in de panden en auto’s. Overigens was hij wel de enige die interesse had in het complete zooitje. Dus twee panden en 230 auto’s.

Oldtimer veiling Dordrecht

Er waren vijf biedingen uitgebracht en Aaldering trok aan het langste eind. Een megadeal voor de ondernemer, want later verkoopt hij de panden en de auto’s voor 10 miljoen euro. Daarmee maakt Aaldering miljoenen euro’s winst. De collectie bestond uit onder meer een Lancia Aurelia B24 Spider en Ferrari 365 GT 2+2.

‘Geen eerlijke kans’

De gemeente Dordrecht is echter niet blij. Volgens de gemeente hebben de andere partijen geen eerlijke kans gekregen. Dordrecht bood samen met een autohandelaar op de panden en de auto’s. De handelaar had interesse in de voertuigen, de gemeente in de panden.

De handelaar en Dordrecht boden 850.000 euro op het bedrijfspand. Vervolgens kregen ze te horen dat ze waren overboden. Tot nu toe niks geks. Echter bleek later dat niet alle partijen precies wisten wat er nu te koop werd aangeboden. Daardoor spreekt Dordrecht over een incorrect biedingsproces. Het bod van 850k was voor één pand, terwijl er twee panden te koop stonden. Aaldering had wel op de twee panden en ook de auto’s geboden. Stichting Veritas was verantwoordelijk voor het veilingproces

Het schopt de gemeente Dordrecht tegen het zere been dat Ad Palmen, eigenaar van het geheel, mogelijk geld is misgelopen door het niet transparante veilingproces. Palmen had dementie en zat in een verzorgingstehuis. Hij is inmiddels overleden.

Dordrecht onderneemt geen stappen

Voor de gemeente Dordrecht blijf het bij een naar gevoel: er worden geen juridische stappen ondernomen. In mei 2023 kocht de gemeente alsnog het pand van Nico Aaldering voor 1,6 miljoen euro. Aaldering verdiende 800.000 euro aan de verkoop van het vastgoed.