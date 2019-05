Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2019

De HALO van de auto op pole is waarschijnlijk rood, maar de rest van de auto ook?

Voor de zesde F1-race van het jaar is het hele circus neergedaald in het mondaine Monaco. Of nou ja, bijna heel het circus dan. We missen dit weekend namelijk Niki Lauda, die veertig jaar na dato alsnog is ingehaald door zijn geruchtmakende crash op de Nürburgring. Een longtransplantatie bleek niet voldoende om de drievoudig wereldkampioen te redden. Moge hij rusten in vrede. Teams en coureurs hebben ter nagedachtenis aan Lauda eerbetonen op hun auto’s en helmen aangebracht. Zo rijdt Mercedes dit weekend rond met rode HALO’s, vandaar de referentie in de introzin boven dit artikel.

Niki zou echter de eerste zijn geweest die zou zeggen dat de show altijd door moet gaan. Dus zullen we daar nu maar gevolg aan geven door verslag te doen van de kwali. Mercedes is natuurlijk torenhoog favoriet, maar terwijl Vettel zijn auto in de muur hing, pakte diens teamgenoot Leclerc vanochtend opeens verrassend de eerste plek in VT3. Eens zien wat dat waard is nu het om de knikkers gaat.

Q1

Het circuit van Monaco is net zo lief voor banden als de belastingdienst van Monaco voor de portemonnees van rijkaards. Zodoende zien we hier bij de meeste coureurs niet de gebruikelijke sequentie van ‘outlap – snel rondje – inlap’, maar werken ze min of meer een korte stint af. Max Verstappen duwt de klepel al snel naar beneden en zet een lekker rappe tijd op de klokken. Vettel en/of zijn auto is echter nog wat roestig, want hij blijft lang hangen in de onderste regionen van de sessie. Het voordeel is dat je eigenlijk maar één man hoeft te verslaan in deze sessie, want de Williamsen en Racing Points gaan voor geen meter. Het toont nog maar eens aan dat Mercedes niet per se meer snel is vanwege de motor.

Nu we het toch hebben over Mercedes: richting het eind van de sessie gaan de Mercs voor hun echt snelle tijden. De zilveren zijn supersnel, maar lijken wat tijd nodig te hebben om het beste uit de banden te halen. Dat speelt dus misschien toch nog, hoewel het team zilver minder parten speelt dan in voorgaande jaren.

Het drama zit ‘m echter bij Ferrari. Vettel maakt wéér een fout in een snel rondje en zoekt de pits op na een touché met de vangrails. Doordat andere coureurs zich verbeteren, valt SV5 terug tot in de gevarenzone. Hij moet zich dus nog verbeteren. Met nog anderhalve minuut te gaan, zoekt de viervoudig kampioen weer de baan op. Met het mes tussen de tanden jast hij er de snelste tijd van de sessie uit. Maar dan kijken we even naar wie het kind van de rekening wordt en zien we daar de naam van Leclerc staan! Hoe dan!

Ook de Monegask zagen we al even doorschieten in de laatste bocht en daarna de weegbrug voorbij rijden. Maar hij leek desalniettemin safe te zijn. Doch doordat iedereen zich aan het eind van de sessie nog verbetert, laat Ferrari zich de Mozarella weer van het pizzabroodje eten. Hoofdschuddend stapt de thuisrijder uit zijn auto. Tenzij er hele gekke dingen gebeuren morgen, betekent dit eigenlijk nu al het einde van de hoop op een mooi resultaat voor LEC. Wat dan op zich weer minder verrassend is, want ik heb ‘m in mijn team zitten bij het F1 managerspel.

De afvallers: Leclerc, Perez, Stroll, Russell, Kubica

Q2

Wie hoopvol was dat het toch allemaal wat dichter bij elkaar zat dan we op donderdag mochten hopen tussen Mercedes en ‘de rest’, lijkt meteen teleurgesteld te worden aan het begin van Q2. Bottas zet namelijk een vlijmsnel rondje neer. Sterker nog, zijn 1:10.701 is een baanrecord. De Fin is voorlopig ook een tiende sneller dan zijn teamgenoot Hamilton. Verstappen lijkt de derde snelste man te zijn, maar hij geeft al ruim drie tienden toe op Bottas, wat op dit korte baantje best veel is. Vettel lijkt nog altijd niet helemaal lekker in zijn ritme te zitten en geeft bij zijn eerste poging een dikke seconde toe op de beste tijd.

De strijd om de laatste posities in de top-10 is loeispannend. Kvyat onderscheidt zich van de grijze massa met een megarondje in de Toro Rosso en lijkt veilig te zijn. Ook Vettel en de Red Bulls hebben voldoende snelheid. Wat heet: Verstappen gaat naar P1! Die zagen we niet helemaal aankomen. Uiteindelijk halen de twee Alfa Romeo’s Q3 niet. Dat geldt ook voor Hulkenberg, Norris en Grosjean, maar die laatste drie zien hun teamgenootjes wel naar Q3 gaan. Grosjean laat op de radio nog even wegen dat dat in zijn geval ligt aan Pierre Gasly, die hem geblokt zou hebben.

De afvallers: Hulkenberg, Norris, Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi

Q3

Net als in Q2 gaat Bottas meteen voor een toprondje. De Fin gaat nu nóg veel sneller: 1:10.252. De tijd is bizar. Vettel geeft praktisch zeven tienden toe. Bij Verstappen blijft de achterstand beperkt tot een kleine vier tienden, want de Nederlander rijdt net als in Q2 een 1:10.6. Hamilton heeft een beetje pech met verkeer in zijn eerste run en moet voor een tweede rondje gaan. Daarin zet het de snelste sectortijd neer in sector drie, maar zijn tijd is niet voldoende om die van Bottas te knakken.

We zien nu wel het traditionele kwalificatie-scenario zich afspelen, wat betekent dat de coureurs tussen hun twee runs in Q3 even gezellig stilstaan in hun pitboxen. Alleen Ricciardo doet het anders: de winnaar van vorig jaar is de enige die nog helemaal geen tijd heeft neergezet in de sessie en kiest dit pauzemomentje om naar een voorlopige P6 te sneaken. Doet ‘ie handig die Ozzie.

De vraag is eigenlijk of Hamilton zijn teammaat nog kan verslaan. Het had er alle schijn van dat dit niet het geval zou zijn, maar Hammertime komt toch nog aan het einde van de sessie. In de eerste sector gaat Hamilton naar ‘paars’. In de tweede sector lijkt hij het nog bijna te verliezen, maar zoals we in de eerste run al zagen is LH44 goed in sector drie. Aan het einde van de rit is het net voldoende voor de Brit, die uitermate tevreden is met zijn prestatie. Het toont toch wel aan dat Lil’ Lewis een beetje vrees had dat BOT hem wederom te snel af zou zijn.

Magnussen grist bij het scheiden van de markt nog P6 af van Ricciardo, die wel vasthoudt aan P7. Kvyat wordt achtste, voor Sainz en Albon. In de herhaling zien we dat Vettel nóg een keer de muur heeft geraakt. Hopelijk gaat het spektakel morgen nog even door.

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. Bottas – Mercedes

3. VERSTAPPEN – Red Bull

4. Vettel – Ferrari

5. Gasly – Red Bull

6. Magnussen – Haas F1

7. Ricciardo – Renault

8. Kvyat – Toro Rosso

9. Sainz – McLaren

10. Albon – Toro Rosso

11. Hulkenberg – Renault

12. Norris – McLaren

13. Grosjean – Haas F1

14. Raikkonen – Alfa Romeo

15. Giovinazzi – Alfa Romeo

16. Leclerc – Ferrari

17. Perez – Racing Point

18. Stroll – Racing Point

19. Russell – Williams

20. Kubica – Williams



Image-Credit: Maxverstappen.nl