Europeanen geven Hellcat monsterlijk vermogen

Eindelijk ook dichterbij huis.

We zien geregeld de producten van Hennessey, Shelby en Callaway voorbij komen. Amerikaanse auto’s die van huis uit al veel vermogen hebben, worden door (onder andere) deze bedrijven voorzien van nog meer, heel veel meer vermogen.

Het meeste blijft echter voorbehouden in de Verenigde Staten. Dat is jammer om meerdere redenen. Ten eerste omdat we hier in Europa ook graag kijken naar dikke Amerikaanse Muscle Cars met iets te veel vermogen op de achteras.

Nog een reden is omdat het zeker interessant is om te zien wat zo’n auto nu eigenlijk doet op de AutoBahn. Kan zon auto het vermogen een beetje kwijt? En zo ja, wat zijn dan de prestaties? Gelukkig zijn er ook ook tuners in Europa die zich bezig houden met Amerikaanse lekkernijen.

Een van de tuners is Geigercars. Sterker nog, het is waarschijnlijk de meest bekende Europese tuner van Amerikaanse auto’s. Geiger is overigens niet alleen een tuner, maar ook importeert ze ook naar Europa. Ook kun je er terecht voor onderhoud. Maar het meest bekend zijn van hun tuning. Hun laatste wapenfeit is een Challenger SRT ‘Cerberus’.

De Cerberus is een 2019 Hellcat, die standaard al 717 gezonde paarden levert. Geiger zag dat er ruimte was voor meer, zonder enorm veel te hoeven sleutelen aan de 6.2 liter grote V8. Dankzij een andere poelie en ECU weet de tuner uit München er maar liefst 890 pk en 1.108 Nm uit te persen! Dat is meer dan de Challenger Redeye én de Demon!

Er zijn maar twee nadelen. We weten nog steeds niet wat het doet met de prestaties. Hopelijk stuurt Geigercars snel een ‘Cerberus’ naar de A31, de Oberhausen Straight. Tweede nadeel is de prijs. In Duitsland kost deze auto 129.000 euro inclusief tuning. In Nederland is de CO2 uitstoot bepalend voor de uiteindelijke prijs. Dus zal wel een tonnetje of drie worden om dit monster van gele platen te voorzien.

