Kwalificatie F1 Emilia-Romagna: opnieuw Max versus McLaren?

Ferrari rood vervaalt in de zon tot oranje. Afgaande op de vrije trainingen, gaat het namelijk weer tussen Max en McLaren dit weekend in de F1. Wordt het echter onze oranje held Max of het papaya van Macca?

Q1

Leclerc zit vroeg op de baan. De Tifosi zijn dit weekend weer en masse naar het circuit gekomen. Natuurlijk ook om Hamilton in het rood te zien. Maar Ferrari is niet de favoriet voor de zege. Sterker nog Ferrari is tot op heden over het algemeen hooguit het vierde beste team op de grid. Ook dit weekend is de Scuderia nog niet heel snel geweest. Albon en Alonso zijn met hun eerste rondjes sneller dan zowel Hamilton als Leclerc. En dat zijn toch niet direct de mannen die vandaag geacht worden voor pole te kunnen gaan.

De sessie wordt dan opgeschud door Yuki Tsunoda. Ook de Japanner zelf wordt flink door elkaar geschud. Hij verliest de auto en die stuitert vervolgs het gravel in en half over een bandenstapel heen. Yuki komt aan de goede kant van die bandenstapel en met de cockpit naar boven tot stilstand. Maar het is opnieuw een flinke klapper voor de Japanner die natuurlijk wanhopig probeert uit de Red Bull te krijgen wat Max eruit krijgt. Er zwaait een rode vlag. De helft van het veld heeft dan nog geen tijd gezet, waaronder Max, de McLarens en Mercs.

Alonso lijkt dan snel want hij gaat naar P1. Maar Verstappen laat zien dat er nog een klasse beter is. Hij is zes tienden sneller dan de Spanjaard. De tijd van de Nederlander blijkt echt snel te zijn, want McLaren komt er niet aan. Dan zorgt Alpine’s nieuwe man Colapinto voor het einde van de sessie met de tweede grote crash. Het is even de vraag of Bearman zijn tijd heeft neergezet voordat de rode vlag zwaaide. In dat geval is hij door en is Bortoleto de bok. Zo niet gaat Bortoleto naar Q2 en zijn Lawson, Hulkenberg, Ocon, Bearman en Tsunoda de afvallers. COL is technisch gezien door naar Q2, maar zal dus maximaal als vijftiende starten.

De afvallers: Lawson – Hulkenberg – Ocon – Bearman – Tsunoda

Q2

Bearman heeft vette pech want na lang soebatten mag hij inderdaad niet door. Verstappen zet een snel doch niet geheel foutloos rondje neer op nieuwe banden. Beide McLarens zijns sneller. Russell en de Ferrari’s sluiten aan op P4, P5 en P6. Met COL aan de zijlijn gaan er maar vier coureurs echt afvallen in deze sessie. Voor de laatste pogingen zijn dat Stroll, Gasly, Albon en Bortoleto.

Aston Martin denkt dat de mediums sneller zijn dan de softs en gaat met beide auto’s voor een run op de gele banden. Interessant. En het werkt, want beide groene auto’s halen de top-10. Dat is balen voor team rood, want LEC en HAM liggen eruit voor eigen publiek! Ook Antonelli ligt eruit, dus Italië heeft niks om over te juichen. DAt Bortoleto de laatste uitvaller is, mag geen verrassing heten. Dat Sainz sneller is dan de McLarens wel…

De afvallers: Leclerc – Hamilton – Antonelli – Bortoleto – Colapinto

Q3

In de eerste run is Verstappen de snelste voor de twee McLarens. Russell is vierde voor Hadjar, de twee Astons, de twee Williamsen en Gasly. Voor de tweede runs gaat Russell net als de Astons ook voor de mediums. Piastri pakt de snelste ronde, Norris laat het weer liggen. Verstappen zet een hele snelle eerste sector neer, maar hij is niet snel genoeg in de tweede en derde sector. Max moet het doen met P2. Russell komt nog voorbij aan Norris die dus echt weer door het ijs zakt. Alonso is de nummer vijf, voor Sainz, Albon, Stroll, Hadjar en Gasly. Straatfeest?

De volledige uitslag