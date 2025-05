Deze Porsche kost 642.000 Euro, plus de Porsche

Bovendien is deze Porsche de opvolger van een Ferrari. Koop dan?

Een Porsche 911 is natuurlijk gaaf, maar nu iedereen steenrijk is, ook een beetje gewoontjes. Het is toch een beetje de Volkswagen Golf van het Gooi. Gelukkig kan je bij Porsche terecht voor een exclusief kleurtje, of een kek motiefje in het interieur. Maakt het al wat meer bijzonder. Maar als je echt iets exclusiefs wil moet je een DeTomaso P72 kopen bij een van de coachbuilders aankloppen.

Partijen als Ruf, Tuthill, Singer, Gemballa en vele, vele meer, bieden je tegen gepaste betaling echt ‘bespoke‘ spul. Aan dit lijstje kan nu ook RML worden toegevoegd. Zij hebben namelijk de P39 ontwikkeld op basis van de Porsche 911. RML (Ray Mallock Limited) kan je kennen van hun activiteiten in de racerij (onder andere de DeltaWing van Nissan en Chevrolets in het BTCC). Maar waarschijnlijker is dat je ze nog herkend van hun vorige project voor de straat, geïnspireerd op de Ferrari 250 SWB.

RML heeft nu een nieuwe CEO die voorheen bij Bentley’s Mulliner divisie heeft gewerkt en daarna de scepter zwaaide bij Lotus toen deze het Chapman Bespoke programma uitrolde. Een man dus die de meerwaarde ziet van (lucratieve) individualisering. Hij is door de zoon van Ray Mallock aangetrokken om het bedrijf meer in de publieke spotlight te brengen. Want RML doet de afgelopen jaren vooral veel projecten voor fabrikanten achter de schermen.

Waar de 250 GT SWB vooral mooi was, is de insteek bij de P39 anders. Deze P39 op basis van de Porsche 911 Turbo S, belooft sneller te worden dan de GT3 RS op het circuit. Specifiek op de Nürburgring, waar de P39 een rondje moet kunnen doen in minder dan zes minuten en 45 seconden. Dat alles komt dan met name ook door de carbon body die maximaal 930 kilo downforce levert. Maar vergis je niet; ook de rest van de auto is flink aangepast. De wielbasis is 2,5 centimeter langer, de spoorbreedte is zelfs 10 centimeter breder. De hele wielophanging wordt herzien. Want Porsche zelf kan daar zelf geen pepernoot van natuurlijk…

Enfin, toch is het al deze race-tech ten spijt niet de bedoeling dat de P39 een oncomfortabele hardcore racer wordt. RML probeert de sterke punten van de 911 Turbo die juist bekend staat als een supercar voor dagelijks gebruik te behouden. Klanten kunnen dus ook het interieur helemaal naar wens laten samenstellen met alle luxe en mooie materialen die je verwacht.

Wel een beetje knaak is dat de eerste tien van maximaal 39 exemplaren die RML bouwt een ‘RML 40th anniversary’ zullen zijn. Voelt dan toch weer net een beetje contra-intuïtief, zoals al die special editions van de Veyron. Als alles ‘speciaal’ is, is eigenlijk niks speciaal. Of voelt alleen uw trouwe verslaggever dat zo?

Enfin, voor mij maakt het geen verschil. Het koetswerk en de aanpassingen die RML toepast, kosten namelijk 540.000 Pond. Omgerekend is dat inmiddels ruim 640.000 Euro, omdat wij onze munt wat meer devalueren dan de Britten die Europa gedag hebben gezegd. Dan moet je daarbij ook nog een Porsche 911 Turbo aanleveren…Stiekem zou ik mocht ik zoiets kunnen stukslaan op een auto dan toch iets anders kiezen. Maar ach, vrijheid blijheid, hoe meer keuze, hoe beter. Is dit wel iets voor jou? Laat het weten, in de comments!