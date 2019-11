Officieel: Lil’ Lewis krijgt billenkoek van de FIA

Ouch!

De F1 race van zojuist heeft weer voldoende actie opgeleverd om nog lang over na te praten, maar wat we in eerste instantie even wilden weten is of Lewis zijn podium mag houden. Het antwoord is zojuist binnengekomen en luidt ‘neen’. De wijze mannen achter de groene tafel hebben namelijk geoordeeld dat Lewis het meest schuldig is aan de touché met Albon in de slotfase van de race. Hij krijgt hiervoor twee strafpunten op zijn licentie, maar ook een tijdstraf van vijf seconden.

In de eindrangschikking van de race valt LH44 hierdoor terug naar de zevende plek. Dat is episch nieuws voor Carlos Sainz, die hierdoor het eerste F1 podium uit zijn carrière te pakken heeft. Naast Sainz schuiven ook Raikkonen, Giovinazzi en Ricciardo een plekje op naar respectievelijk de vierde, vijfde en zesde plaats. Een top resultaat voor Alfa Romeo dus.

Maar wacht, er is meer! Of Carlos zijn net gewonnen derde plek mag houden is namelijk ook nog niet geheel duidelijk. De Spanjaard zou namelijk gebruik hebben gemaakt van zijn DRS tijdens een dubbel gezwaaide gele vlag. Dit wordt ook nog onderzocht door de stewards. Zodoende mag Kimi Raikkonen dus ook nog hopen op een retroactief ereschavot. We hebben de Fin gevraagd naar een reactie op dit nieuws en hij zei hierop ‘bwoah’.

Maar wacht, er is nóg meer! De FIA heeft het erg druk, want beide Ferrari coureurs moeten ook nog op het matje komen bij de wedstrijdleiding. Voor de camera’s waren beiden teleurstellend politiek correct, maar misschien lopen ze nog even leeg bij de stewards als puntje bij paaltje komt. Houd de popcorn dus nog even in de aanslag.