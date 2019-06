McLaren wil Alonso nooit meer in F1 auto hebben

Aiiii caramba!

Het is dit jaar een beetje wennen in de F1. We hebben namelijk nog maar drie wereldkampioenen op de grid staan. Alonso is er voor het eerst sinds het seizoen van 2002 niet bij. ‘Wacht even’ hoor ik jullie nu denken, de wenkbrauw maakte zijn debuut toch al in 2001? Klopt, maar na dat jaar bij Minardi waarin hij verslagen werd door Tarso Marques (Tarso haalde een negende plek in een race met veel uitvallers, Alonso’s beste resultaat was een tiende plek) ging FA een jaartje testen voor Renault. Toen had dat nog daadwerkelijk wat om het lijf en kon je veel kilometers maken. Wat er daarna gebeurde weten we: in 2003 pakte de Spanjaard zijn eerste zege, in 2005 en 2006 werd hij kampioen, daarna ontpopte hij zich tot een eerste klas pyromaan met een voorkeur voor bruggen.

Hoewel, ondanks dat Alonso meestal niet op een lekkere manier wegging bij zijn teams, wilden ze hem daarna wel vaak terughebben. Helemaal verbrand bleken de bruggen dus toch niet te zijn. Het tekent het opportunisme van de topsport in het algemeen en de F1 in het bijzonder. Lange tijd werd de Spanjaard namelijk beschouwd als een van de beste coureurs uit het veld, of misschien wel de allerbeste van het hele stel. En inderdaad, meestal wist ‘nando zijn teamgenoten te vermorzelen. Maar werden de teams waar hij voor reed daar ook beter van? Of luisterden ze teveel naar de input van FA, waardoor ze een auto maakten waar eigenlijk alleen de Spanjaard wat mee kon, maar die aan het eind van de rit niet goed genoeg was voor titels?

Inmiddels lijkt dat vraagtekentje ook binnengedrongen bij het F1 team van McLaren. In het begin van het jaar leek het nog alsof Alonso een voet tussen de deur zou houden bij het team uit Woking, maar inmiddels hoeft de tweevoudig kampioen niet meer te rekenen op een belletje om in de auto plaats te nemen. Eerder in het jaar gebeurde dat nog wel in Bahrein, waarna het team van McLaren pardoes hun slechtste race van het jaar beleefde in China.

De nieuwe van Porsche afkomstige teamchef Andreas Seidl heeft kennelijk geen trek in nieuwe bemoeienissen van de Spanjaard, zo laat hij optekenen bij Autosport:

We have no plan to put Fernando back in the Formula 1 car at McLaren. We are very happy with Lando and Carlos. They are doing a great job and they’re the future for us – and that is also my focus.

Alonso blijft wel bij het team betrokken als ‘ambassadeur’ van McLaren. Eind vorig jaar circuleerden er zelfs geruchten dat Fernando aandelen heeft in het raceteam, maar daar is verder weinig over te vinden. Het ligt hoe dan ook wel in de lijn der verwachtingen dat de man uit Oviedo in de toekomst met McLaren weer zal proberen deel te nemen aan de Indy 500, een avontuur dat dit jaar uitliep op een enorme deceptie. Tenzij hij natuurlijk na zijn comebacks bij Renault en McLaren de trifecta afmaakt en volgend jaar aan de start verschijnt voor Ferrari in de F1…