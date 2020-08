Rinus Veekay enige Chevy in de Fast Nine voor Indy 500

Rinus Veekay doorbrak gisteren als enige de dominantie van Honda en plaatste zich voor de Fast Nine. Vanavond mag hij op voor de pole.

Het is weer een lekker weekend voor de Nederlandse Autosport. We hopen natuurlijk dat Verstappen dadelijk nog wat leuks doet in de F1, maar de eerste vaderlandse successen zijn al binnen. MP Motorsport heeft bijvoorbeeld de feature race én de sprint race gewonnen in de F2. En ook aan de andere kant van de plas blazen we hard mee, resulterend in een startplaats bij de eerste negen voor Rinus Veekay. Een hoogtepunt voor de jonge Nederlander in een tot zover wisselend seizoen.

Honda

De eerste kwalificatiedag voor de Indy 500 maakte gisteren duidelijk dat je eigenlijk een Honda motor moet hebben om heel hard te gaan op de Brickyard dit jaar. Omdat er ‘maar’ 33 inschrijvingen zijn voor de race van dit jaar, is de strijd om überhaupt te mogen starten dit jaar geen thema. Zodoende ging alle aandacht uit naar de voorste posities op de grid. De negen snelste coureurs mogen later vandaag uitmaken wie de eer en de moddervette geldbonus pakt voor de pole position.

Penske

Je zou dan verwachten dat de Penske’s weer vooraan te vinden zouden zijn, maar niks is minder waar. Penske rijdt namelijk met Chevrolet motoren en het werd al snel duidelijk dat de Honda’s net dat beetje meer pure snelheid aan de dag konden leggen. Vier van de zes auto’s van Andretti Motorsport legden beslag op de eerste vier plaatsen, met Marco Andretti de aller snelste van het stel. Achter deze Andretti-brigade plaatsten ook Honda-coureurs Dixon, Alex Palou (net als Veekay rookie), Graham Rahal en good old Takuma Sato zich voor de ‘Fast Nine’. De enige vreemde Chevy in de Honda-bijt was -jawel- onze eigen Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout. Rinus klokte de zesde tijd met een gemiddelde van 371,9 km/u over vier rondjes.

Veekay met halve helm van Luyendyk

In het voordeel van Rinus spreekt dat hij wat coaching krijgt van oude knokker en tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luyendijk Luyendyk. Voor de gelegenheid heeft Rinus ook zijn helm voor de helft de kleuren van zijn leermeester gegeven. Het andere voordeel voor Rinus is dat hij rijdt in de nummer 21 van Ed Carpenter Racing. Ed Carpenter, schoonzoon van IndyCar oprichter Tony George, focust feitelijk het hele jaar op goede auto’s neerzetten voor de ‘500’. Ook Carpenter zelf doet overigens gewoon weer mee aan de race. De voormalig polesitter redde het echter niet tot in de top-9.

Vanavond 19:00 uur

Later vandaag mogen de snelle negen onderling gaan uitvechten wie de pole pakt. Zie het als ‘Q3’ in een F1 kwalificatie, alleen dan met negen deelnemers. Alle kandidaten krijgen precies één kans op een snelle tijd (snel gemiddelde over vier rondes) en dat moet het dan zijn. De Fast Nine kwalificatie begint vanavond om 19:00 uur onze tijd.