Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2023

Wie gaat vanavond met het beste gevoel aan de tapas, na de Grand Prix van Spanje in 2023?

Na de glitter en glamour van Monaco is het dit weekend tijd voor een normale Grand Prix. Sterker nog, de Grand Prix van Spanje is misschien wel de normaalste van alle normale GP’s. In het verleden is er uitvoerig getest, dus alle coureurs en teams kennen de baan op hun duimpjes. Tevens is de layout zodanig dat het circuit een goede maatstaf is voor goed je auto is op de meeste andere circuits. Er is een beetje van alles, hoewel na het verdwijnen van de chicane er niet veel low speed bochten meer zijn.

In Monaco gaf Perez het kampioenschap al weg, maar gisteren in de kwalificatie ging hij daar gezellig verder mee door. Perez kwam niet door Q2 na een excursie naast de baan. Leclerc lag er toen overigens al uit, want hij kwam zelfs niet door Q1 heen. De Monegask vermoedt dat zijn Ferrari niet helemaal fris is. Tot op heden is daar echter niet echt helderheid over gekomen.

De top-10 werd zodoende gevormd door een gemêleerd gezelschap. Dat Verstappen start vanaf P1 zal niemand verbazen. Dat Sainz, Norris, Gasly en Hamilton de rest van de top-5 opmaken, is echter opvallend. Na de demotie van Gasly rijden de eerste zeven starters van vandaag allemaal in een andere auto. Dat is best bijzonder, zeker op dit circuit. Wordt het daarmee ook een gave race?

Start

Verstappen komt aardig weg, maar Sainz lijkt vanuit de slipstream een iets betere start te hebben. De Spanjaard dreigt buitenom te gaan in bocht 1. Maar Verstappen weet daar natuurlijk wel raad mee. Hij dwingt de Ferrari om in de ankers te gaan en dat was het voor wat betreft het gevecht om P1.

Daarachter heeft Norris na zijn mooie kwalificatie meer last. Hij vecht met Hamilton om positie en er volgt een lichte touché. Norris verliest daarmee een stukje voorvleugel en veel plaatsen. Uiteindelijk moet hij ook de pit opzoeken. Stroll profiteert maximaal, want hij sluit aan bij Hamilton en gaat de Brit vervolgens zelfs voorbij voor P3. Ocon en Alonso sluiten aan.

Zoals we wel vaker zien, is het vervolgens Max die heel snel een gaatje trekt naar Sainz. Na tien ronden heeft hij al vijf seconden te pakken en kan hij gaan ‘managen’. Een stukje verderop blijken de vernieuwde Mercs snel te zijn qua race pace. Russell haalt Alonso in en even later haalt Hamilton Stroll terug in. Misschien is het de koude baan of misschien werken de updates van Mercedes dus echt.

Zoals we ook wel vaker zien, valt Hulkenberg snel terug in het veld. De Haas F1 is snel over een ronde, zeker in handen van de Hulk. Maar in de race vreet het ding gewoon door banden heen. Niet toevallig een beetje zoals de Ferrari dat ook doet. De Hazen rijden helaas wel voor Nyck de Vries rond. De Nederlander rijdt in principe als laatste in het treintje. Alleen door de pech van Norris, rijdt die nog achter DEV rond. Klein excuus voor Nyck: hij is gestart op de hards en gaat vermoedelijk voor een lange eerste stint.

Mid Race

Sainz stopt aan het eind van ronde 15. De Spanjaard is er niet helemaal blij mee, maar Stroll is reeds gestopt dus Ferrari moet de undercut afdekken. Tenminste, dat zal de gedachte zijn. Hamilton roept echter dat zijn banden nog prima zijn dus team rood is hiermee nu wel kwetsbaar voor de overcut van Mercedes.

Russell claimt zelfs dat hij wel voor een eenstopper kan gaan. Bij Mercedes heeft men kennelijk toch een stapje gemaakt. Hamilton neemt pas aan het eind van zijn 24ste ronde afscheid van zijn eerste set softs. Hij komt achter Sainz weer de baan op, maar met veel verser (medium) rubber.

Als Russell ook stopt, heeft Max geen enkele dreiging meer achter zich om zijn stop te maken. Perez rijdt namelijk als tweede rond, op dertig seconden achter Max. De Mexicaan is ook nog niet gestopt, maar komt een ronde later eveneens binnen. Hij valt terug tot P9 achter de anoniem rondrijdende Alonso.

Hamilton pakt ondertussen Sainz in voor wat nu weer P2 is. Dit gaat ‘m weer niet worden voor Ferrari. Russell komt ook zienderogen dichterbij. Ook voor Aston Martin gaat het niet de goede kant op. Perez haalt Alonso in voor P8. Stroll kan het tempo van Russell ook niet bijbenen. Het kan te maken hebben met de strategie van team groen. Ze zijn de enigen die voor de tweede stint gewisseld zijn naar softs.

GR63 gaat in ronde 35 langs Sainz voor P3. Een dubbel podium voor Mercedes hangt in de lucht. Sainz vraagt aan zijn team een goede strategie te verzinnen om Perez nog achter zich te houden. De strijd tegen de Mercs heeft hij in zijn hoofd al opgegeven. Ook Bottas heeft alles in zijn hoofd kennelijk al opgegeven. Hij rijdt achter teammaat Zhou aan…die al een keer gestopt is…Niet best dus voor onze favoriete geweldige vent.

De Vries rijdt kortstondig de top-10 binnen, maar valt na zijn stop terug naar P18. Alleen de Williamsen rijden achter hem. Het slechte nieuws voor Nyck is vooral dat hij andermaal twintig seconden achter Tsunoda rondrijdt. En dat tussen hem en Tsunoda nog zeven andere coureurs rijden.

Finish

Alonso stopt met twintig ronden te gaan naar hards. Hij valt terug naar P10. Russell stopt ook nog een keer, maar dan voor softs. De Brit pakt daarna de snelste raceronde en gaat op jacht naar Perez, die nu weer opgeschoven is naar P3. Hamilton en Perez komen echter aan het eind van hun 50ste ronden ook nog een keer binnen, beiden voor softs. De volgorde is dan Max, Hamilton, Russell, Sainz en Perez.

Alonso haalt ondertussen zijn boezemvriend Ocon in voor P7. De Fransman gaat daarbij voor een type verdediging dat ‘op het randje’ is. Maar het mag niet baten. ALO pikt nog wat plekken op en heeft nu Stroll voor zich. Perez gaat makkelijk voorbij aan Sainz.

Sergio probeert daarna nog het podium te bedreigen, maar zijn opmars blijft hangen als hij tot op zo’n vijf seconden achterstand van Russell komt. Verstappen krijgt ondertussen zijn derde en laatste waarschuwing voor track limits. De volgende levert hem een straf van vijf seconden op. Maar onze held wil desalniettemin nog de snelste ronde pakken. En doet dat dan ook maar meteen. Tot ietwat geveinsde irritatie van het team.

Yuki Tsunoda daarentegen heeft geen geluk. Hij krijgt een straf van vijf seconden voor zijn verdediging tegen Zhou. Dat lijkt ons een beetje hard van de stewards. Dit hadden ze wel af mogen doen als een race incident. Tsunoda valt met deze straf vrijwel zeker buiten de punten. De Japanner ziet zo weer een goed optreden eindigen zonder punten op het scorebord.

Perez komt nog ietsje dichterbij aan Russell, maar lang niet voldoende om George nog zenuwachtig te maken. SP11 eindigt zo als vierde en levert andermaal een bak punten in op Verstappen. Wel loopt hij uit op Alonso, die vreemd genoeg gedwee achter Sainz en vooral Stroll als zevende naar de finish rijdt. Ocon wordt achtste, terwijl Zhou en Gasly door de straf van Tsunoda gepromoot worden naar de laatste posities in de punten.

Leclerc slaagt er dus niet in de top-10 binnen te rijden met de Ferrari. Matige resultaten zijn er verder ook voor De Vries, McLaren, Williams, Haas F1 en voor Bottas. Alle rookies doen het eigenlijk niet geweldig vandaag. Piastri is dertiende, De Vries veertiende en Sargeant laatste. Dat moet beter…Volgende keer dan maar, in de Grand Prix van Oostenrijk.

Grand Prix van Spanje 2023: De volledige uitslag