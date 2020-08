Ricciardo: Abiteboul mag nerveus worden voor tattoo

Volgens Ricciardo mag Abiteboul nerveus worden om een tattoo te krijgen. Goed nieuws voor variatie!

We hebben gisteren allemaal de Grand Prix van België gezien. Het was een race die er zo af en toe tussen zit. Om de race eigenlijk sinds 2014. Toch was het gisteren spannender dan gedacht, want Mercedes heeft zich een enorme blamage bespaard.

Goed resultaat

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat Renault veel sneller is en dat Mercedes wéér de underdog is. Dat neemt echter niet weg dat Renault lekker gaat op het moment. Gisteren waren Ricciardo en Ocon respectievelijk vierde en vijfde. Een zeer goed resultaat voor de Franse renstal (uit Enstone).

Goed nieuws

Je zou zeggen: goed nieuws voor Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault die eindelijk wat succesjes begint te halen. Waarschijnlijk komt het succes iets te vroeg, want Ricciardo heeft in een melige bui een weddenschap met Abiteboul gesloten. Als Renault dit jaar op het podium komt, moet de Renault-baas een tattoo nemen.

Ricciardo: Abiteboul mag nerveus worden om tattoo

Het onvolprezen Autosport informeerde bij Ricciardo om te zien hoe de vork in de steel steekt:

Ik denk dat Cyril behoorlijk nerveus is. Ik zag ‘m net en heb hem verteld dat hij de komende dagen alert moet zijn. Vorig jaar was Monza een erg goed circuit voor ons, beter dan Spa. Als we sneller zijn dan op Spa, lonkt een podiumpositie. Natuurlijk maken we ons niet te veel wijs, maar het vertrouwen is er en we stellen ambitieuze doelen. Daniel Ricciardo, uitvinder van de onderbroekenlol

Niet onbescheiden

Overigens was Daniel Ricciardo zeker niet onbescheiden. Hij stelt namelijk dat hij op Spa-Francorhamps Max Verstappen had kunnen uitdagen.

Ik denk dat als Gasly en Perez geen buffer waren tussen Max en mij, dat ik naar Verstappen had toe kan rijden in die laatste stint. Aan het einde kon ik behoorlijk op hem inlopen. Dus ja, als alles een beetje meezit op Monza, zijn we zeker competitief. Daniel Ricciardo, oud team genoot Verstappen

Ontwerp tattoo

Betreft de tatoeage: Cyril mag bepalen WAAR deze zal komen, maar Ricciardo mag het ontwerp kiezen.

Ik zal niet gemeen zijn en een rubberen eendje ofzo kiezen. Waarschijnlijk wordt het de locatie alwaar het podium is gehaald. Of een Schoey, uiteraard. Daniel Ricciardo, drinkt graag Schoey’s.

De Grand Prix van Monza wordt dit weekend verreden.