Nederlandse Batman en Catwoman pakken dikke boete in Frankrijk

Duhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduhduh…Batman! Nederland staat er weer goed op in Frankrijk, want deze Nederlandse Batman en Catwoman pakte daar een dikke boete.

Batman is een interessant karakter binnen het universum van superhelden. Ten eerste heeft hij geen bijzondere genetische manipulaties. Objectief gezien heeft vleermuisman dus geen superkrachten. Anders dan dat hij steenrijk is. Daarnaast is Batman een superheld met een randje. Is hij een held, of is hij een boef die het recht in eigen hand neemt..? Er zit een vleugje zelfdestructie in het heldendom van het rijke doch getraumatiseerde weeskind. En dat lijkt hij te omarmen.

Een Nederlands stel dat met een Porsche 992 op weg was naar een feestje in Frankrijk doet dat laatste nu ook. In tegenstelling tot de echte Batman, werden ze in de kraag gevat door de Gendarmerie. Ze werden namelijk geklokt met 203 kilometer per uur. Zodoende werd ook de auto in beslag genomen. Maar dat bedierf niet de lol van het tweetal. Die hebben namelijk gelukkig de foto’s nog.

Op de kiekjes poseert het extravagant geklede duo namelijk vrolijk bij de op een sleepwagen geheven Porsche. Catwoman gooit daarbij nog even een hak omhoog alsof zij poseert voor de Gramz. Het leven is een feest maar je moet wel zelf de slingers ophangen.

Ook de Franse politie maakt er een grap van. Zij stellen ‘wij hebben niet de bevoegdheid Batman te verbieden in zijn eigen land te rijden’. In Frankrijk mag het nachtelijk zoogdier nu niet meer rijden. Minder feestelijk is ook de boete die de twee kunnen verwachten. Die loopt op tot maximaal 1.500 Euro. Waarvan akte.