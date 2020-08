Renault gooit modellengamma op de schop

‘Minder’ is een kernwoord in de nieuwe strategie.

Bij de meeste fabrikanten ging het niet heel lekker maar Renault spande toch wel de kroon. Groupe Renault noteerde namelijk een verlies van €7,3 miljard over het eerste halfjaar van 2020. Er moet dus wat gaat gebeuren.

En er gaat zeker wat gebeuren. Als onderdeel van de grootschalige bezuinigingen gaat ook het modellengamma van Renault op de schop. CEO Luca de Meo liet in een webcast weten dat hij het productportfolio ‘aangevallen’ heeft. De top van Renault heeft volgens hem in de laatste weken meer productbeslissingen heeft genomen dan in de laatste twee jaar bij elkaar.

De voormalige Seat-baas doet nog geen uitspraken over modellen, maar vertelt wel wat in grote lijnen de strategie wordt. De modellenrange zal met 20% krimpen. De focus zal komen te liggen op het C-segment. Dat er minder focus komt te liggen op de grotere modellen viel te verwachten, maar dat geldt dus ook voor de modellen onder het C-segment.

De Meo vind dat Renault zich momenteel teveel richt op kleine auto’s. Deze maken nu 70% van de verkopen uit en dat vind de CEO te risicovol. Het C-segment is de ideale middenweg en op dit segment gaan de Fransen zich daarom vooral richten. ‘Minder’ is dus wel een kernwoord in de herziene modellengamma van Renault, maar ‘kleiner’ niet.

Over de precieze invulling van de nieuwe strategie doet De Meo nog geen uitspraken. Daarvoor moeten we nog wachten tot begin 2021. Dan zullen namelijk de plannen uit de doeken gedaan worden.

We weten al wel ongeveer welke modellen er gaan verdwijnen. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk in ieder geval de Scenic, de Espace en de Talisman. Deze modellen zitten alle drie in een segment dat zijn beste tijd heeft gehad. Zoals we eerder schreven, mag Alpine daarentegen waarschijnlijk wel blijven.

