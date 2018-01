Ultieme Ferrari 488 ‘Special Series’ lekt internet op

Zo, de meest extreme Ferrari 488 ineens op je beeldscherm.

Nadat Ferrari recentelijk klaarblijkelijk moeite had met het geheim houden van allerlei pikante informatie over hun nieuwe 488 Special Series, was het onvermijdelijk dat er ook plaatjes zouden uitlekken. Met wat vriendelijke hulp van het internet is dit inmiddels ook gebeurd.

Hoewel het voorlopig gaat om slechts één foto, kunnen we er een aantal dingen uit opmaken. Zo is te zien dat de voorzijde een reeks extreme aerodynamische inkepingen meekrijgt, die bijdragen aan het gerucht dat de auto sneller over het Fiorano circuit zou gaan de LaFerrari. Met een hoop extra vermogen alleen kom je er immers niet. De auto moet klaargestoomd worden voor het échte grove bochtenwerk. Gekeken naar de heftige vormen aan de voorzijde, is het niet ondenkbaar dat de auto wel degelijk een heel indrukwekkende machine zal zijn.

Wat we eveneens op dit ene plaatje kunnen zien, is dat de 488 Special Series voorzien is van een fraaie set strepen, zoals dat ook bij de 458 Speciale het geval was. Daarnaast zien we inderdaad een andere, grotere set velgen. Deze zijn volgens de berichten 40 procent lichter dan bij de GTB.

De 488 Special Series krijgt volgens de geruchten een geblazen V8 die gebaseerd is op de krachtbron uit de 488 Challenge. Het blok zal ergens tussen de 700 en 750 pk gaan produceren.

Nu alles langzaam maar zeker zijn vorm begint aan te nemen, lijkt een presentatie in Genève wel degelijk haalbaar. Fingers crossed.

Met dank aan iedereen voor de tips!

Beeld: FerrariChat.com