Gepeperde Ferrari 488 dichterbij dan we denken

Méér of minder dan 700 pk?

Dat de Ferrari 488 GTB (rijtest) een hardcore daddy zou krijgen was een open deur. De kwestie waar we voorlopig mee geconfronteerd worden is het feit dat we nog niet weten wanneer deze nu eindelijk zijn hoofd om de hoek komt steken. Gelukkig verandert dit enigszins door het harde werk van de mensen van AutoGuide.com, die een flinke scoop tegen het lijf zijn gelopen.

Uit documenten van de Californische overheidsinstelling CARB, die de volksgezondheid op peil houdt en emissietesten doet, blijkt namelijk dat Ferrari voor de test van hun 3,9-liter biturbo V8 verschillende auto’s heeft opgegeven. Hieronder bevinden zich de gebruikelijke slachtoffers als de 488 GTB en de 488 Spider, evenals de GTC4Lusso T, maar dus ook een 488 uit de ‘Special Series’. Deze titel wordt normaliter eigenlijk alleen gebruikt voor hun circuit-georiënteerde of extremere sportwagens.

Hoewel er niet wordt gesproken over specifieke details zoals vermogen, spreekt het voor zich dat de auto over meer kracht zal beschikken dan in de gewone straatversie. Collega @jaapiyo besprak de mogelijkheden in het verleden al. Hieruit bleek dat de pikante 488 wellicht zelfs gaat beschikken over een KERS-systeem, zoals dat bij de LaFerrari ook het geval is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen ze simpelweg de turboboost wat opschroeven om op die manier extra paarden te kweken.