Grootste automerk ter wereld: ”Diesel blijft voorlopig, ook al is er al een opvolger”

Zolang kun je nog diesel tanken aan de pomp.

Als je in de Nederlandse showrooms kijkt, zie je het gebeuren: de diesel gaat binnenkort uitsterven. Toyota verkoopt hier geen diesels meer, en dat sluit aan bij de bredere trend: diesel is in Europa vrijwel volledig uit de showrooms verdwenen. Zo gaat het niet overal op de wereld.

Aan de andere kant van de aardbol leeft de diesel. In Australië was vorig jaar ongeveer de helft van alle nieuwe Toyota’s voorzien van een dieselmotor. Populaire dieselmodellen zoals de Hilux, Land Cruiser, Prado, Fortuner en HiAce worden er nog volop verkocht. Mede daardoor ziet Toyota de dieselmotor voorlopig nog niet met pensioen gaan.

Toyota-topman Sean Hanley verdedigt diesel tegenover verschillende media waaronder CarExpert. Hanley zegt: “Diesel zal de komende tien jaar niet verdwijnen, maar daarna denk ik dat waterstof diesel zal overnemen. Uiteindelijk denk ik dat diesel verdwijnt. Niet in de nabije toekomst maar op de langere termijn kan ik me niet voorstellen dat diesel per se nodig is als brandstof van de toekomst, omdat de realiteit is dat een benzineauto alles kan wat hij kan – en nog meer.”

Waterstof is de opvolger van diesel

De vice-president van de verkoop-, marketing- en franchise-afdeling van Toyota ziet over de langere termijn wel een rol weggelegd voor waterstof als vervanger van diesel. Hanley blijft wel realistisch: ”Ik wil niet dat mensen denken dat waterstof tussen nu en 2030 ineens enorm populair gaat worden, maar ik geloof echt dat waterstof in de jaren 2030, en dan met name rond 2035, onze toekomst zal zijn. En daar denk ik dat we een verandering in dieseltechnologie zullen zien. We bereiden ons voor op die toekomst.”

Volgens hem heeft waterstof duidelijke voordelen. ”Waterstof is schoon, waterstof heeft een bereik, en de waterstofinfrastructuur zal aanzienlijk beter zijn dan wat je nu hebt, uiteraard. Het zal handiger en betaalbaarder zijn”, zegt hij. Toch is er nog veel kritiek op waterstof en is het volgens sommigen al klaar met de waterstofauto. Voor dat soort mensen heeft Hanley een boodschap.

“Mensen hekelen waterstof momenteel van alle kanten, want net als bij elke nieuwe technologie kost het tijd, infrastructuur, het verkrijgen van groene waterstof, enzovoort. We hebben een overvloed aan waterstof in dit land, dus het is best triest als ik die verhalen hoor. Ik denk namelijk dat er een grote kans is voor dit land om koploper te worden, met name op het gebied van de inkoop en ook de acceptatie ervan”, aldus de Toyota-topman.

En dus blijft de Japanse fabrikant die meer auto’s verkoop dan welk ander merk dan ook geld stoppen in H2. “De realiteit is echter dat we enorm veel investeren in waterstof – er is niets veranderd – maar het is geen investering op korte termijn”, benadrukt de Toyota-medewerker.

Toyota gelooft dus nog steeds in waterstof als de opvolger van diesel – en daarin staat het merk niet alleen. Ook BMW houdt vast aan het idee dat waterstof een rol kan spelen in de toekomst van mobiliteit. Ondertussen wordt ook gewerkt aan innovatieve alternatieven zoals zestaktmotoren.