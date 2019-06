Red Bull bevestigt ontsnappingsclausule Verstappen

Het is écht waar.

Max Verstappen is dit weekend wederom het middelpunt van de aandacht. Ditmaal heeft het alles te maken met zijn contract bij Red Bull Racing. In de media zijn hierover deze week verschillende berichten naar buiten gebracht, maar geen enkel van deze is zo betrouwbaar als het item van Auto, Motor und Sport. Het Duitse blad vroeg de sportief directeur van de equipe, talentenjager Helmut Marko, ernaar en kreeg glashelder antwoord.

Tegenover AMS heeft Marko vandaag bevestigd dat de veelbesproken ontsnappingsclausule van Max Verstappen inderdaad in zijn contract met het team is opgenomen. Marko verduidelijkt niet wat de voorwaarden voor een vroegtijdig vertrek bij Red Bull precies zijn, maar vertelt wel dat de dag des oordeels relatief dichtbij is.

Gelukkig wordt er in de paddock voldoende gespeculeerd. Als we de geruchten mogen geloven, dan kan Verstappen in de volgende situaties naar een ander team.

1. Als hij na de Grand Prix van Hongarije niet in de top 3 van het klassement staat.

2. Als hij na de Grand Prix van Hongarije nog geen wedstrijd heeft gewonnen.

3. Als hij aan het eind van het jaar niet bij de beste drie rijders hoort.

Max Verstappen staat momenteel op de vierde positie in het klassement, op 11 punten afstand van Sebastian Vettel. De Grand Prix van Hongarije is de laatste race voor de zomerstop en wordt verreden op 4 augustus. Verstappen heeft nog vier wedstrijden (incl. de race in Boedapest) om de doelstellingen te behalen, anders kan hij de clausule activeren.

Hoewel Verstappen, die een contract heeft tot en met 2020, dus onder de juiste omstandigheden zijn team mag verlaten, is het nog maar de vraag of hij daadwerkelijk gebruik zal maken van de clausule. Ferrari heeft in Charles Leclerc immers zijn eigen toekomstige ster en zal met Sebastian Vettel in het team momenteel weinig extra onrust kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor Mercedes, waar Lewis Hamilton week na week de vloer aanveegt met Valtteri Bottas.