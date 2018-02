‘Commotie rond Tesla is afleiding’

Het zal toch niet!

Iedereen weet het ondertussen: Tesla is heel erg heet. Het maakt bijna niet uit wat er gebeurt, of Tesla wordt genoemd. Je zou daarvan ‘de media’ kunnen betichten, aan de andere kant is de grote baas van Tesla, Elon Musk, behoorlijk in de picture en weet hij de Twitter-app op zo’n smartphone goed te vinden. De afgelopen tijd is dit echter wel zeer ernstige vormen aan het aannemen. De bijna letterlijke klap op de vuurpijl is dat de rode Tesla Roadster van Elon himself deze avond de ruimte wordt ingeschoten. Naar de maan? Welnee, in een baan om de zon (vergelijkbaar met een tripje naar Mars). Gewoon, omdat het kan. Meer info daarover in dit artikel. Een andere stunt was de verkoop van 20.000 vlammenwerpers die je bij ‘The Boring Company’ kon bestellen voor 500 euro per unit. Ook staat Tesla klaar met een nieuwe supersportwagen én een nieuwe vrachtwagen.

Kortom, er gebeurt wel het een en ander. Volgens het Financieel Dagblad zijn dit echter allemaal afleidingsmanoeuvres. Aanstaande woensdag, morgen dus, presenteert Tesla de kwartaalcijfers. Het grootste probleem is de Tesla Model 3. Niet zozeer de auto zelf, maar diens productie. Er waren allerlei opstartproblemen en kwaliteitsissues. Er zijn er simpelweg te weinig van afgeleverd, terwijl er wél veel investeringen zijn gedaan. Het derde kwartaal was met 619 miljoen euro verlies al geen gelukkige periode, maar er is niets dat erop duidt dat het het vierde kwartaal wél beter gegaan is. Om het in perspectief te zetten: het was aanvankelijk de bedoeling dat er in het vierde kwartaal 5.000 exemplaren van de Model 3 gebouwd zouden worden. Uiteindelijk werden dat er 1.500 stuks.

Is het allemaal dan superslecht bij Tesla? Nee, natuurlijk niet. De Model S (rijtest) en Model X (rijtest) deden het meer dan uitstekend. Beter nog, veel van de auto’s worden verkocht middels leaseconstructies, waar Tesla ook weer extra aan weet te verdienen. Zodoende heeft Tesla alsnog een omzet weten te behalen van 3.3 miljard dollar, zo hoog is de omzet bij het Amerikaanse automerk nog nooit geweest. Het grote nadeel is gewoon dat de vertraging van de Model 3 enorm veel geld kost. Er wordt verwacht dat alleen de vertraging van de Model 3 zorgt voor een verlies van meer dan anderhalf miljard dollar. Helaas leed Tesla vóórdat de Model 3 kwam al een flink verlies.

Met dank aan @ttr6 voor de tip!