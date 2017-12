Koop het stoffigste kerstcadeau van de jaren ’60

Deze klassieke Duitser heeft zich decennia verstopt in een Nederlandse schuur.

Wie kerst ook maar enigszins viert zal zich ongetwijfeld herkennen in het onverklaarbare verlangen naar het openen van cadeaus. Ondanks dat de consumptiemaatschappij zich tegenwoordig op een all-time high bevindt, blijkt het dat ze er vroeger ook wat van konden. Het kaakje van Drees wordt met de vondst van deze nagenoeg originele Porsche 912 op meedogenloze wijze tot kruimels gestampt.

Origineel betekent in dit geval ook daadwerkelijk origineel, want hoewel de auto in zijn jaren geen stevige renovatie heeft gezien om hem te personaliseren, is er vrijwel niets uitgevoerd om de auto te preserveren. Precies zoals je van een oprechte barnfind zou verwachten! De 912 is na ongeveer 30 jaar in onaangetaste staat gevonden, ergens in een Nederlandse schuur.

De bolide was oorspronkelijk een kerstgeschenk van vrouw tot man—doe mij ook zo’n sugar mama—op kerstavond in 1965. De eigenaar heeft er vervolgens ruim twintig jaar van genoten; hij reed er zo’n 45.000 km mee. De auto werd vervolgens om onbekende redenen aan ene Mr. Grooters verkocht in 1986. Deze man is in dit geval, bij gebrek aan betere woorden, de ‘boosdoener’. Grooters reed de wagen in drie jaar tijd tot zijn huidige tellerstand van 50.137 km. Hij liet zijn wagen ergens in 1987 onderhouden, waarbij hij zelfs een speciale coating liet aanbrengen om roest tegen te gaan, om hem vervolgens twee jaar later in een schuur te dumpen.

Gezien de coating zijn werk niet bijzonder goed heeft gedaan, verwacht RM Sotheby’s ook geen recordbedrag te vangen voor de inmiddels minder populaire Porker. De tegenhanger van de 911, die over twee cilinders minder beschikt, zal zo tussen de € 40.000 en € 70.000 op moeten leveren. Nog steeds een aardige som geld voor een wagen die al jaren het daglicht niet gezien heeft, maar liefhebbers zullen er ongetwijfeld het nodige geld aan uit willen geven om er hun volgende projectauto van te maken.