Wolff kan FIA president worden in plaats van Ben Sulayem

Wordt Ben Sulayem vervangen door Wolff als nieuwe FIA President?

Mohammed Ben Sulayem ligt een beetje onder vuur als FIA President. En met een beetje, bedoelen we ongeveer zoals Los Angeles dezer dagen. De Arabier leek nog übercool toen Jeremy Clarkson er lang geleden op bezoek ging. Maar inmiddels heeft hij zich ontmaskerd als een naar dictatortje waar er helaas veel te veel van zijn op de wereld. Meestal in posities van enige macht.

Daar Bennie regeert alsof hij een ambtenaar is bij een schoolbestuur die niet te ontslaan valt ongeacht wat ‘ie doet, is de FIA een duiventil. Zoals dat werkt blijven in dergelijke organisaties alleen de enablers over. Mensen met een greintje ethiek in hun donder gaan zelf weg en/of worden ontslagen. Slapjassen aan de buitenkant, wijzen vervolgens de onderdrukte partij de les, omdat ook zij hun verantwoording niet durven nemen de disfunctionerende agressor te veroordelen. We zagen het dit weekend weer met onze nationale trots Mark Rutte, die Zelensky verordonneert het weer goed te maken met Trump. Uw trouwe verslaggever kreeg spontane vomeer-neigingen. Waarom pakken we niet gewoon de narcistische varkens aan, in plaats van er zo bang voor te zijn en uit de weg voor te gaan?

Helaas voor Ben Sulayem, is hij echter geen ambtenaar die nooit weggestuurd kan worden. Dit jaar zijn er namelijk verkiezingen voor wie de FIA President wordt dan wel mag blijven. Je zou zeggen appeltje-eitje voor een fatsoenlijke kandidaat met ambities. Maar ja, wie wil dat überhaupt nog, FIA President worden?

Wel, Susie Wolff wellicht, volgens het Italiaanse Autosprint. De vrouw van Toto is nu betrokken bij F1 Academy, de raceklasse voor vrouwen. Maar ja, waarom niet een gooi doen naar een stapje hoger op de ladder? Het gerucht gaat dat er interesse is. Het is wel een beetje een opmerkelijke move.

Eind 2023 lanceerde Ben Sulayem namelijk een onderzoek naar Susie Wolff, om te kijken of er geen belangenverstrengeling was door de verschillende petten van manlief Toto Wolff. Toto is teambaas en deels teameigenaar van Mercedes en daarnaast (voormalig) manager van verschillende coureurs. Het onderzoek werd door Ben Sulayem zelf onder grote druk van de teams (en pers) teruggetrokken.

Het zou dus wel een bazige move zijn om nu de plek in te nemen van Ben Sulayem. Maar tegelijkertijd wringt het wel een beetje. Kan dat wel echt, als je echtgenoot al zoveel belangen heeft in de sport? Een rol bij F1 Academy is een ding. De eindbaas van de FIA zijn is wel weer iets anders. Men moet wellicht dan zelfs de naam veranderen van Ferrari International Assistance (FIA) naar Mercedes Interspousal Assistance (MIA).

Ben Sulayem heeft officieel aangegeven dat hij andere kandidaten voor zijn plek welkom heet. Voor wat het waard is. Volgens Mohammed is de FIA ‘altijd een democratie, niet alleen soms een democratie‘. Mooie woorden. De realiteit zullen we aan het eind van dit jaar zien. Waarvan akte.