US Ambtenaartjes bieden 3.000 Dollar voor gave video over EV

Verlichte geesten of desperaat gedrag? US Ambtenaartjes hebben duizenden Dollars over voor gave video’s over EV’s. Ook iets voor Nederland?

Gaat het nu goed met de verkoop van EV’s in Amerika of niet? Aan de ene kant worden er steeds meer elektrische auto’s verkocht in het beloofde land. Aan de andere kant nemen EV’s nog steeds maar ongeveer zeven procent van de totale autoverkoop voor hun rekening. Dat is ver, ver verwijderd van landen als Noorwegen en Nederland waar het wagenpark dankzij subsidies erg woke is.

Grote bedrijven hebben het dan ook lastig om hun elektrische waar aan de Amerikaan te slijten. Ford verlaagt de investeringen in elektrisch. Mercedes dealers klagen steen en been over hoe lang de EQ’s op het bedrijventerrein blijven staan. De gedachte is: de early adopters zijn overstag, maar de rest volgt niet.

Wellicht vandaar probeert de Environmental Production Agency het over een andere boeg te gooien. Om het imago van EV’s op te poetsen, grijpen ze naar moderne middelen. Namelijk kekke video’s die harder viraal gaan dan infecties op de veluwe. Informatie over de wedstrijd is op te vinden op Twitter. Hoewel het er niet bijstaat, gaan we er echter vanuit dat je niet kan winnen als je geen Amerikaan bent.

Er zijn drie categorieën, namelijk voor elektrische fietsen, elektrische auto’s en elektrische bussen. In elke categorie zijn er drie prijswinnaars. We zijn nu al benieuwd naar de beste inzendingen. Maar moet onze klimaatminister en beste vriend van Thierry Baudet dan ook maar zo’ prijsvraagje uitschrijven? Of signaleert dit hoe weinig mensen eigenlijk een EV willen hebben?