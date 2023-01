Laadpaalalarm: Nederland kan al die EV’s niet aan

Er is een heus laadpaalalarm. We kunnen in Nederland al die EV’s bij lange na niet aan, schijnbaar.

Elektrische auto’s nemen het over van de reguliere auto’s. In absolute aantallen valt het nu nog enigszins mee. Zoals we konden zien met de verkoopcijfers van 2022 van de vele automerken, halen veel merken de 10% niet eens. Het gaat echter om de groei en de te verwachten groei.

Aangezien auto’s met een verbrandingsmotor binnenkort niet meer verkocht mogen worden, moeten we wel over op een andere vorm van aandrijving. Echter, dit kan nog weleens verkeerd uitpakken. Algemeen voorzitter Frits van Bruggen van de RAI Vereniging slaat namelijk een keihard ‘laadpaalalarm’.

Laadinfrastructuur loopt achter

Volgens Van Bruggen loopt de laadinfrastructuur namelijk flink achter in verhouding met de elektrische voertuigen die de markt op komen. De Nederlandse overheid stimuleert de aanschaf van elektrische auto’s op fanatieke wijze, maar dat zal gepaard gaan met (tijdelijke) problemen.

Zo waakt de RAI-voorzitter voor netschaarste en netcongestie. Omdat het energienetwerk nog niet klaar is voor een complete transitie, kan het elektrische rijden ook niet de enige oplossing zijn voor duurzaam transport. Van Bruggen pleit daarom ook om vooral niet andere duurzame technologieën zoals waterstof uit te sluiten bij voorbaat.

155 palen per dag erbij, hoezo Laadpaalalarm?

De RAI is het eens met de drie pijlers van Minister Jetten: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit. Ze hebben echter geen vertrouwen in het uitvoeren van het plan. Of althans, de RAI maakt zich ernstige zorgen. Er zijn nu al namelijk problemen om aan de vraag te gaan voldoen. In Amsterdam wordt de laadsnelheid van publieke laadpalen ernstig teruggeschroefd om het net maar niet over te belasten.

Op dit moment staan er zo’n 100.000 publieke palen, maar dat moeten er over 7 jaar 500.000 zijn. Een toename van zo’n 155 palen per dag. In principe is er geen probleem om de palen te plaatsen. Daar gaat het laadpaalalarm niet om. Nee, het is de energievoorziening die dus tekort schiet. Met name als het gaat om vrachtwagens, zijn er grote zorgen. Die verbruiken immers veel meer energie en moeten meer en vaker laden.

De RAI Vereniging vraagt dan de overheid iets de horizon te verbreden. Nu staart deze zich blind op elektrische auto’s met een accu. Volgens de RAI moet het kabinet hernieuwbare brandstoffen, waterstof en de sterk verbeterde plug-in hybrides van tegenwoordig niet zoveel uitsluiten als nu het geval is.

Via: RAI Vereniging