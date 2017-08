Rara, wat voor Opel Insignia spotte @casperh

Een nieuwe vorm van camouflage.

Collega @casperh is momenteel uitgezonden op een geheime missie naar de buurtsuper bij de Nürburgring. Wanneer je je begeeft in de omgeving van het magische circuit kom je weleens iets aparts tegen. Ook deze keer was het raak, want de Porsche-afficionado liep deze Opel tegen het lijf.

Jawel, we moesten even twee keer kijken dankzij alle camouflage rondom de lampen (mascara?) en het ontbreken van badges, maar volgens ons is dit een Opel Insignia (rijtest). Blijft de vraag over wat Opel aan het testen is. Een aanwijzing daarvoor vinden we aan de binnenkant van de Grand Sport.

Je mag ‘m dus niet abschleppen aan de voorkant. Dat duidt op een aangedreven achteras, waarschijnlijk in combinatie met een automaat. Als je daar lekker mee gaat schleppen ligt voordat je het weet de hele aandrijflijn in de puinpoeier.

Nou weten we al dat de Insignia ook geleverd wordt met vierwielaandrijving (rijtest), doch die variant heeft uitlaat aan beide kanten van de auto. Dit gespotte exemplaar heeft slechts een enkele pijp aan de rechterkant.

We hebben enkele voor de hand liggende verklaringen voor dit feit. Het zou simpelweg kunnen gaan om een nieuw dieseltje met vierwielaandrijving, een mule voor de Insignia Country Tourer, of een testversie van de nieuwe Insignia GSi. Maar er zijn vast spannendere theorieën te bedenken, toch?