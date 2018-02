Volkswagen pakt ontiegelijk veel poen

De Duitse gigant viert feest alsof het 1999 is.

Als je de laatste jaren de berichtgeving rondom Volkswagen een beetje gevolgd hebt, zou je bijna denken dat het concern door zwaar weer vaart. Niets is echter minder waar, zo blijkt als we de keihade cijfertjes onder de loep nemen. Sjoemelsoftware, dieselgate, het zal het grote publiek allemaal worst wezen. De mannen en vrouwen uit Wolfsburg scoorden in 2017 een recordverkoop van 10,7 miljoen auto’s (voor het hele concern). Dat is vier procent meer dan in 2016. De winst steeg daarmee van 5,1 naar 11,4 miljard, op een omzet van 230,7 miljard Euro. VDL, eat your heart out.

De goednieuwsshow is naast de goede verkoopcijfers ook te danken aan het feit dat Volkswagen in 2017 minder kosten hoefde te maken om dieselgate het hoofd te bieden. In 2017 zetten ze hier nog maar 3,2 miljard voor apart, een jaar eerder was dat nog 7,5 miljard. Collega @willeme denkt dat een groot deel van de moulah echter ook toe te schrijven is aan de verkoop van R-Line pakketjes op Polo’s en Golfjes.