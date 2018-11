Sanft Welt Begriff: Nakai gaat overstag

De wereld is gek geworden.

Porsche mag de nieuwe 911 dan alleen gaan aanbieden met ‘de dikke koets’, maar als je een echt dikke 911 wilde hebben moet je aankloppen bij Rauh-Welt Begriff. De Japanse toko, die nu vestigingen in allerlei uithoeken van de wereld heeft, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de autoscene. In mijn ogen is het trucje van Rauh-Welt een beetje uitgewerkt, maar goed, ook ik kan niet ontkennen dat de creaties die ontsproten zijn aan het brein van Akira Nakai wel wat hebben.

Daarnaast wordt een groot deel van de aantrekkingskracht van Rauh-Welt mede gevormd door de cultus rondom bosu Nakai-san. Deze kettingroker is mogelijk de enige man op aarde die minder fucks geeft dan Kimi Raikkonen. De morsige monteur is het type dat het liefst de hele dag in de garage doorbrengt. Het type dat als een auto lekt de vloeistof opdrinkt om te determineren of het water of toch koelvloeistof betreft. Het type dat heimelijk hoopt dat de popnagelgun ermee ophoudt, zodat hij de popnagels er met zijn tanden in kan jassen. Het is kortom, nogal een rauwdouwer en een throwback naar vergane jaren.

Zodoende is hetgeen dat staat te gebeuren best schokkend. Mocht er namelijk ooit vloeistof uit Akira’s nieuwste creatie gaan lekker, is de kans groot dat hij een bak accuzuur naar binnen lurkt. Jazeker, Rauh-Welt Begriff zwicht naar verluidt voor de roep van de EV-sirenen. Kijk maar naar onderstaand bewijs.

Akira, doe nou niet! Kijk nou uit met die elektro-power! Het is duidelijk dat wij benzinehoofden op het punt staan nog een van de onzen te verliezen aan de lobby van de Jessias. We zijn het de beste man verplicht hem van de rand van de afgrond af te praten, niet? Spreekt er iemand Japans?