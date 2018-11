VW ontvangt claim van 1 miljard na patentschendingen

Het is weer raak!

Volkswagen kijkt weer tegen een flinke boete aan. De Amerikaanse leverancier van halfgeleiders, Broadcom, heeft deze week een enorme schadeclaim ingediend tegenover de Duitse autofabrikant. In totaal gaat het om meer dan 1 miljard dollar, schrijft Der Spiegel.

Broadcam heeft de claim ingediend, omdat Volkswagen volgens de fabrikant niet minder dan 18 patenten heeft geschonden. De patenten hebben betrekking op navigatie- en infotainmentsystemen die te vinden zijn in een reeks Volkswagen-modellen en andere auto’s binnen de Volkswagen Group. Volgens Broadcom gaat het o.a. om de Volkswagen Golf, Passat, Touran en Tiguan, evenals een aantal modellen van Porsche en Audi.

Krijgt Broadcom zijn gelijk in deze zaak, die Volkswagen in Mannheim en M├╝nster voor de rechter heeft gebracht, dan moet de autofabrikant ofwel het volledige bedrag betalen, of de productie van de desbetreffende modellen tot een halt roepen. Althans, dat is de eis van Broadcom.

Volkswagen is overigens niet de enige autofabrikant waarop Broadcom zijn pijlen heeft gericht. De Amerikanen hebben eveneens Toyota in het vizier. Daarnaast beschuldigt Broadcom elektronicabedrijf Panasonic er ook van patenten te hebben geschonden. (Bron: Reuters)