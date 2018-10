“Gearresteerde Audi CEO krijgt miljoenen bij afscheidspakket”

Lachend naar huis.

De in juni gearresteerde CEO van Audi, Rupert Stadler, krijgt mogelijk miljoenen mee naar huis wanneer hij aftreedt. Momenteel wacht Stadler rustig in de gevangenis wat de gevolgen zijn van zijn bijdragen aan het dieselgate van de Volkswagen Group. Tegelijkertijd is Audi in gesprek gegaan met VAG om te bekijken of er iets geregeld kan worden rondom het onvermijdelijke vertrek van Stadler. Het lijkt erop dat de Duitser er goed vanaf komt.

Naar verluidt zullen Audi en de Volkswagen Group morgen proberen om een akkoord te bereiken over het lot van Stadler, nadat dit afgelopen week niet was gelukt. Beide zijn het erover eens dat Stadler zijn contract niet uit gaat dienen. In plaats daarvan zal zijn contract bij wijze van spreken worden verscheurd, zodat Rupert “damaged goods” Stadler ergens anders zijn heil kan gaan zoeken.

Wellicht hoeft hij dit niet eens te doen, want de zogenaamde ‘golden parachute‘ die VAG in dergelijke situaties maar al te graag weggeeft aan het desbetreffende vertrekkende individu, is ook in dit geval gigantisch. Volgens verschillende bronnen die dichtbij Stadler staan, kijkt de Audi CEO tegen een deal aan waarbij hij mogelijk enkele, zo niet tientallen miljoenen euro’s zal meekrijgen. Dit bedrag is gebaseerd op de resterende lengte van zijn huidige contract, dat hij in mei dit jaar tekende. Het contract loopt door tot 2022.

De reden dat Stadler hoogstwaarschijnlijk zijn post zal verlaten met een dergelijk afscheidspakket is vrij simpel. Stadler is momenteel gearresteerd op basis van verdenkingen. Wanneer de aantijgingen niet bewezen kunnen worden en Stadler technisch gezien niets misdaan heeft, kunnen Audi en VAG hem niet zomaar ontslaan. Zodoende moeten ze met hem onderhandelen, alvorens hij zijn positie met een glimlach zal verlaten.

Het is nog niet duidelijk wie de taken van Stadler zal overnemen als hij Audi eenmaal heeft verlaten. Momenteel valt de Nederlandse Bram Schot voor hem in, maar voormalig BMW-hoofd Markus Duesmann maakt eveneens kans op de positie. (Bron: Automotive News Europe)