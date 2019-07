Vakantieauto van het Jaar (Fun): dit zijn de finalisten

Wanneer een dikke motor en een goede wegligging de prioriteit hebben.

Gisteren maakte we bekend welke finalisten het zijn geworden in de categorie Familie als het gaat om de Autoblog Vakantieauto van het Jaar-verkiezing. Waar toen de focus lag op praktische bruikbaarheid voor het hele gezin, gaat het in de Fun-categorie om hele andere zaken. De hoogste prioriteit licht bij de funfactor. Motorisering en wegligging zijn belangrijke factoren. De praktische inzetbaarheid zien we later wel. In dit artikel stellen we de drie finalisten in de categorie Fun aan je voor.

BMW Z4 M40i

Wat je mening ook is over het uiterlijk van de nieuwe Z4: een plezierige metgezel tijdens de vakantie zal de roadster zeker zijn. De M40i-uitvoering wist het tot finalist te schoppen in deze categorie. Met een geblazen 3.0 zes-in-lijn met 340 pk is de Z4 een snoepje om te rijden. Je moet geen vrienden hebben, want er is slechts één passagiersstoel beschikbaar.



Porsche 911 Carrera S Cabriolet

Je hoeft geen 911 gereden te hebben om te weten dat het wel snor zit met rijbeleving. De nieuwe 911 Carrera S Cabriolet is in onze ogen dan ook een terechte finalist. Met de twee ‘achterstoelen’ kun je in theorie nog twee extra passagiers meenemen. Hoe relevant die stoelen zijn is een tweede. En dan kunnen er ook nog vraagtekens ontstaan omtrent de bagageruimte van een 992.



Ford Mustang Bullit

Een absolute zeldzaamheid anno 2019. De Mustang Bullit heeft een atmosferische achtcilinder en is ook nog eens gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een lust voor het oor én een beest om te rijden. Het is niet voor niets dat de Mustang zo geliefd is bij autoverhuurbedrijven. Heeft de bijzondere Mustang Bullit ook genoeg in huis om de Autoblog Vakantieauto van het Jaar-verkiezing te winnen in de categorie Fun?



Wie is de winnaar?

Drie kandidaten met een totaal eigen gezicht, karakter en kwaliteiten. Het gaat nog een lastige worden een winnaar te kiezen in deze categorie. Later deze week komen we met ons oordeel en kom je te weten wie de winnaar is van de Autoblog Vakantieauto van het Jaar verkiezing 2019 in de categorie Fun!