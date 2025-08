Verwarde vrouw in Porsche zwaait met blaffer, wordt gepakt

De emancipatie gaat in moordend tempo door. Na verwarde mannen hebben we nu ook verwarde vrouwen die met blaffers zwaaien in het verkeer.

Misschien wordt het toch tijd om een dashcam te kopen. Als je immers zomaar zou beweren dat een vrouw je belaagt met een vuurwapen nadat zij je eerst aanrijdt, zou het anders nog wel eens lastig worden dat te bewijzen. Gelukkig kon de bestuurder van een Toyota Corolla dat wel doen door de camera achterin de auto.

Deze legde vast hoe Kristal Garcia in haar Porsche bij een stoplicht op zeer lage snelheid de Toyota aantikt. Daarna stapt de 33-jarige uit de auto en roept zij ‘are you trying to get killed’. Tot zover verantwoording nemen voor een zelf veroorzaakt ongeluk dus. Als klap op de vuurpijl wordt er vervolgens ook nog een vuurwapen bijgehaald. Gezellig allemaal.

De autoriteiten zeggen dat ze daarna maar eens onderzoek hebben gedaan naar de achtergrond van deze gepassioneerde dame. Daaruit bleek dat zij al twintig keer eerder beschuldigd was van misdaden in haar leven. De meeste zaken daarvan werden echter niet bewezen geacht. Toppie.

Met dit keiharde bewijs is Kristal nu echter zeer waarschijnlijk wel de klos. Ze mag op borgtocht vrij mits er 40.000 Dollar betaald wordt. Doch daarna wordt ze vervolgd voor geweld met een dodelijk wapen. Daar staat volgens lokale media maximaal tien jaar op in de regio. Moeders, bescherm uw zonen…