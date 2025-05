Volkswagen houdt vast aan strategie: ”De toekomst is elektrisch”

Volkswagen neemt EV’s zo serieus dat modelnamen gaan veranderen.

De EV-storm is even gaan liggen in Europa. De EU kwam met verzachtende maatregaelen en automerken pasten hun strategie aan door de modellen met verbrandingsmotoren te verlengen. Deze periode zal maar van korte duur zijn, denkt Martin Sander. Hij is de verkoopdirecteur bij Volkswagen.

Sander doet zijn verhaal tegenover het Oostenrijkse Auto und Wirtschaft. Hij blikt vooruit op de lancering van de goedkoopste VW-EV’s, de ID. Every1 en ID.2all. Houden de twee kleintjes eigenlijk die ietwat vreemde naam? ”De auto’s krijgen weer echte namen. De vraag rijst specifiek bij de marktintroductie van nieuwe modellen – noch de ID. 2all noch de ID. Every1 wordt zo genoemd in de productieuitvoering. We maken het bekend zodra het zover is”, zegt Sander.

EV is de toekomst

Desgevraagd naar de nieuwe, mildere EU-plannen legt de verkoopdirecteur uit waar Volkswagen heen wil. Die richting is volledig gericht op elektrische auto’s. Sander: ”Voor ons is het duidelijk: de toekomst is elektrisch, zoals dat bijvoorbeeld nu al in Noorwegen gebeurt. Wij streven ernaar om ook marktleider te worden op het gebied van elektromobiliteit. Als merk moeten we een voorloper zijn op het gebied van e-mobiliteit en een ambitieus plan hebben voor de manier waarop we dit willen bereiken.”

Tot nu toe hebben elektrische auto’s Volkswagen nog weinig opgeleverd. Het bedrijf kwam onder druk te staan sinds de introductie van de ID-lijn. Wat maakt het dat Volkswagen zoveel vertrouwen in de EV heeft? ”Wij zijn ervan overtuigd dat elektromobiliteit de overhand krijgt, omdat elektrische auto’s het betere product zijn”, zegt Sander. Of Jan Modaal met een tweedehands Polo daar ook zo over denkt, is een tweede.

ID.1 van Skoda en Seat?

Volkswagen hield er met het kleine model, de VW Up!, een succesvolle strategie op na. Ook Skoda en Seat mochten meegenieten van het platform en een A-segmentertje verkopen. Gaat dat ook gebeuren in het EV-tijdperk met de ID.1? Sander: ”Dat staat momenteel niet op de planning. Dit segment, dat wil zeggen voertuigen korter dan vier meter, is relatief klein. Daarom moeten wij als groep zorgvuldig overwegen hoeveel derivaten we willen aanbieden.”

Kortom, waarschijnlijk houdt Volkswagen de techniek voor de meest betaalbare EV lekker voor zichzelf. Ik ben benieuwd of er ook een nieuwe GTI-A-segmenter komt.