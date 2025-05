Mazda presenteerde sportieve uitvoering zonder dat iemand het door had

En dat heeft een goede reden.

De autobeurs van Shanghai 2025 is alweer even achter ons. Er kwam veel bijzonders uit voort, zoals de nieuwe Mercedes V-klasse, een BYD-stationwagon en Honda GT. Een auto die we helemaal gemist hebben, is de Mazda EZ-6 Sports Edition. En daarin zijn we niet de enige. Het wereldwijde journaille kwam pas weken later achter het feit dat de sportieve 6e in Shanghai stond. Oeps.

Maar dat heeft een goede reden. De verschillen tussen de elektrische 6 zoals we die een tijdje terug te zien kregen en de sportieve versie zijn minimaal. Aan de buitenkant blijven de veranderingen beperkt tot zwarte details, 19-inch zwarte wielen en rode remklauwen.

Aan de binnenkant is er een boel Alcantara, zijn er rode stiksels en rode sfeerverlichting. Hetzelfde 14,6-inch infotainmentscherm is aanwezig. Succes met het ontdekken van een sportversie. Al helemaal als Mazda er niks over communiceert.

Ook voor Europa?

Verschillende media hebben meer informatie opgevraagd bij Mazda omtrent de specificaties van de sportievere EZ-6. Hier maken Mazda en Chinees partnerbedrijf Changan niets over bekend. We weten dankzij CarNewsChina wel dat de kans groot is dat de Europese 6e eenzelfde aankleding zal krijgen. De Sports Edition van de EZ-6 werd gemaakt met Changan dus, maar ook met Mazda Europa. Waarom zouden zij meewerken als de Europese versie buitenspel wordt gehouden?

Wat de specificaties ook zullen zijn, ze zullen afwijken van die van de Chinese EZ-6 Sports Edition. In China verkoopt Mazda de nieuwe 6 ook met een EREV-aandrijflijn die wij niet krijgen. Hier is de 6e altijd een volledig elektrische auto. Het standaardmodel heeft 258 pk aan vermogen en komt maximaal 479 kilometer ver dankzij een 68,8-kWh batterij.

Daarnaast is er een Long Range-uitvoering met een 80-kWh accupakket voor 552 kilometer range. Het vermogen slinkt naar 245 pk. Het koppel is altijd 320 Nm. De elektromotor zit bij alle 6e’s op de achteras. De 6e is dus altijd een achterwielaandrijver. Het is niet ondenkbaar dat de sportievere 6 een extra motor op vooras krijgt voor meer vermogen, een snellere 0-100-tijd (nu minder dan 8 seconden) en een hogere topsnelheid (nu 175 km/u).

Tevens wordt de grote vraag natuurlijk: hoeveel duurder zal de Sports Edition zijn dan de basis 6e in Nederland?