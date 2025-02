Valt de megafusie van Nissan en Honda in het water?

Wat is er waar en wat niet? Dit is wat we op dit moment weten over de mogelijke fusie tussen Nissan en Honda.

Dit artikel is later geüpdatet met actuele informatie.

Het leek erop dat er weer een grote fusie aan zat te komen in de autowereld. In december werd bekend dat Honda en Nissan met elkaar in zee wilden. Met name voor Honda zou dit een grote stap zijn, omdat ze altijd hun eigen weg gingen. Nissan zat natuurlijk al in een alliantie, maar dan met Renault.

Inmiddels zijn de bedrijven druk in overleg. Het oorspronkelijke idee was dat Honda, Nissan en Mitsubishi onder een nieuw bedrijf zouden gaan werken. Dit nieuwe bedrijf zou voornamelijk bestaan uit Honda-personeel. Uit de woorden van de verschillende vertegenwoordigers leek de samenwerking zo goed als rond. Echter, lijkt daar nu verandering in te komen.

Nissan wil niet onder Honda werken

Beide merken willen zich er nog niet officieel over uitlaten, maar ler lekken al details naar buiten. Japanse media hebben naar eigen zeggen inside information over de deal. Honda zou bij de vergaderingen van afgelopen maandag met een nieuw voorstel zijn gekomen waarbij het merk nog wat hoger boven Nissan werd geplaatst. Nissan zou echt een dochteronderneming van Honda worden. Hier zou Nissan niet mee akkoord willen gaan.

Dit is waar we nu staan: het aangepaste eerste aanbod van Honda zou door Nissan zijn afgewezen. Of er nog meer voorstellen komen of dat dit het nu is, is niet bekend. De autofabrikanten hebben nog niet gereageerd op de geruchten. Mocht het overigens zo ver komen, dan gaat Renault zich ook nog bemoeien. Een woordvoerder van de Franse autogigant meldde dat het bedrijf, de belangen van de groep en haar belanghebbenden ”krachtig” zal verdedigen.

Wat er ook gaat gebeuren met Nissan, het bedrijf heeft een verandering nodig. En snel ook. Een functionaris verklaarde eind november 2024 dat het bedrijf ”nog 12 tot 24 maanden” had om te overleven. Destijds lagen er nog geen plannen voor een fusie tussen Nissan en Honda. Was dit een oprechte noodkreet of een strategische zet? Wat het ook was, we houden de ontwikkelingen voor je in de gaten!

Daar gaan we al. De volgende geruchten beweren dat Nissan al op zoek is naar een nieuwe partner. In een ideaal scenario komt deze club uit Amerika en zit het bedrijf in de techwereld. Zou Elon Musk er misschien nog een bedrijfje bij willen?

Foto: Nissan Skyline’s op Japfest gespot door @neidjel