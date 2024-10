BMW designs is dezer dagen niet meer wat het ooit geweest is. Maakt de Neue Klasse BMW opnieuw groots?

Verandering is vaak goed, maar niet altijd. Dat zien we ook aan de geschiedenis van de mensheid. Na de bloei van het Romeinse Rijk kwamen de middeleeuwen. Na een periode van vrijheid komt er nu steeds meer beperking, surveillance en betutteling. Er wordt zelfs -oh gruwel- gesproken over het invoeren van een snelheidslimiet op de Autobahn. En zo kwam er ook na een periode met fabeltastisch mooie BMW’s in de jaren 80 en jaren 90, decennia van gek gevormde Bimmers.

Toegegeven, in de laatste 20 jaar zijn er nog wel wat mooie BMW’s geweest, zoals de F1x. Maar er zijn ook wat Medusa’s geweest, zoals de E65, X4 en X6. Het lijkt ook steeds erger te worden, gezien de XM, nieuwe 5 en nieuwe 7. Eigenlijk is het bizar. Waar andere merken hopeloos hun best doen ‘herkenbare’ designcues te creëren die synoniem staan voor dat merk, doet BMW het tegenovergestelde. De dubbele koplampen, de nieren, de proporties, de Hofmeister; alles wat een BMW decennialang een BMW maakte, moet om welke reden dan ook van tafel. Weg met ons!

Er zijn veel BMW fans die het met lede ogen aanzien en die hopen op een revival van het ‘oude’ BMW. Sommigen zeggen dat de nieuwe designs gemaakt zijn voor de Aziatische markt. Doch ook daar zijn er fans die juist graag teruggaan naar het oude. Dat blijkt wel uit deze studie voor een nieuwe M3 op basis van de Neue Klasse platformstructuur. Deze komt namelijk uit Zuid-Korea.

Het is een project van Ihn Lee, student aan de Korea National University of Arts. Hij hoopt overduidelijk dat de E30 terugkomt in een nieuwe doch herkenbare vorm. De voorbumper is duidelijk modern BMW M. Maar de koplampen, proporties, box flares en de vorm van de ramen zijn overduidelijk referenties naar de goede oude originele M3. De wielen zijn alleen veel groter. Leuke detail is het BMW logo op flank over het ventilatierooster heen. Een beetje Z4 E85esque.

Voor de extra punten is Ihn Lee nog even de extra mile gegaan door ook een virtueel schaalmodel, een cabrio en een shooting brake vorm te geven. Niet alleen goede smaak maar ook vlijtig dus, deze jongeman. Hoop jij ook op een BMW-revival? Of vind jij de nieuwe BMW 7-Serie wel mooi? Laat het weten, in de comments!