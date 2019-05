Dit zijn de nieuwe Cadillac CT4-V en CT5-V

Minder Amerikaans dan ooit.

De tijd dat Amerikaanse auto’s als plastic fantastic bestempeld werden ligt al een tijdje achter ons. Sommige autofabrikanten gaan er beter mee om dan anderen. Cadillac is zo’n merk dat grote stappen heeft gemaakt. Dat zie je weer terug met deze CT4-V en CT5-V.

De performance varianten van de vers onthulde CT4 en reeds bestaande CT5 zijn radicaler dan ooit. Niet zozeer qua uiterlijk, dat een typische V-uitstraling heeft, maar wel wat er onder de kap heeft plaatsgevonden. Normaal gesproken staat de V-serie bij Cadillac voor brute performance, vaak in combinatie met een V8. Niets van dit alles bij de CT4-V en CT5-V. Cadillac heeft duidelijk gekozen voor downsizing en dat zal voor klanten een moeilijke realiteit zijn om te slikken.

De CT4-V heeft een 2.7-liter viercilinder. Het blok levert 324 pk en 500 Nm koppel in de sedan. Een vierpitter in een V-serie Cadillac. Dat is andere koek in vergelijking met zijn voorganger, de ATS-V. Die kwam destijds met een 470 pk en 603 Nm koppel sterke V6.

De CT5-V heeft wel een zescilinder, een twin-turbo 3.0 goed voor 360 pk en 542 Nm koppel. Ook hier weer een enorm verschil met zijn voorganger. De CTS-V had een 6.2 V8. Deze motor leverde een idiote 649 pk en 855 Nm koppels.

In beide gevallen zijn de nieuwe motoren gekoppeld aan een 10-traps automaat. De achterwielaangedreven sedans kunnen optioneel worden uitgerust met onder andere Brembo remmen, Magnetic Ride Control en een sperdifferentieel. De modellen komen begin volgend jaar op de markt.