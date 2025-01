BREEK: Max Verstappen heeft nu ook een tekkel

Max Verstappen is living the life. Naast een boot, heeft hij nu ook een tekkel.

Gisteren wisten we jullie al te melden dat Max Verstappen een nieuwe boot heeft gekocht. Maar vandaag sijpelt heet nieuws het internet op. De Nederlander heeft namelijk ook een tekkel. Onlangs werd betere helft Kelly Piquet al gespot met een puppy. Maar in een stream bevestigt Max, dat de hond ook echt van hem is:

Ik heb eten neergezet, dus hij is niet meer in mij geïnteresseerd.

Onze held is, zoals dat hoort, een zelf erkend hondenliefhebber. Hij had echter tot op heden, alleen drie poezen, Kelly niet meegeteld. Doch met een kind op komst, durft Max nu ook weer de commitment aan om een hond erbij te nemen. De keuze is gevallen op een Dachshund, in het Nederlands ook wel tekkel of oneerbiedig worsthond genoemd. Hij voegt zich dus in het rijtje van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. En James Hunt, die vroeger altijd met een Duitse herder naar races kwam.

De viervoetige spruit heet Nino. Vroegah als kind had Max Emilian al Spyke, maar die overleed in 2020. Een zeer pijnlijk moment, zo weet uw trouwe verslaggever helaas uit ervaring. De dag dat onze 16-jarige Groenendaeler ging, staat ook nog steeds in mijn geheugen gegrift. Max berichtte destijds op de webz.

My little friend is no more… rest in peace Spyke, 11 years I won’t forget

Omdat Max een man is die geen bullshit accepteert van sneue neuzelaars en zegt wat hij denkt, wordt hij vaak gekenschetst als een kille hork. Dat gebeurt dezer dagen nogal snel. Nu heeft Max de mazzel dat hij in een wereld opereert waar het nog enigszins kan en waar kwaadsprekers hem niet zoveel schade kunnen doen, maar toch. Kelly Piquet heeft zich al eens uitgesproken tegen de vuilspuiterij.

Wij benzinehoofden weten natuurlijk sowieso dat Max Emilian, in tegenstelling tot die neuzelaars, een echt mensj van vlees en bloed is. What a guy...Heb jij ook een hond? Laat het weten, in de comments.