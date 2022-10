Nyck de Vries babbelt over contract Alpha Tauri en andere opties

Voor hoeveel jaar heeft Nyck de Vries getekend bij Alpha Tauri? En had hij nu eigenlijk andere opties?

Nyck de Vries beleeft een mooie tijd van zijn leven, in ieder geval op het professionele vlak. De Fries mag zich volgend jaar eindelijk een van de twintig vaste F1 coureurs op de grid noemen. Het is wellicht een gevalletje niet meer verwacht, toch gekomen voor de 27-jarige. Maar na de invalbeurt in de Grand Prix van Italië, bleek opeens alles mogelijk. Of nou ja, alles? Welke opties had Nyck nu eigenlijk daadwerkelijk? Tegenover Motorsport doet de Vries een boekje open.

Meerjarige deal bij Red Bull

De Vries geeft tussen de regels door aan dat hij een meerjarige deal bij Red Bull heeft getekend. Wat dat nu precies wil zeggen, daar is Nyck een beetje vaag over. Misschien ook omdat dat zal moeten blijken gedurende zijn contract. Het is bekend dat Red Bull dezer dagen vaak werkt met coureurs die wel in algemene zin onder contract staan, maar niet per se gebonden aan een specifiek zitje.

Op deze manier kan de renstal schuiven met coureurs. Zoals met Gasly, die van Toro Rosso naar Red Bull Racing ging en daarna terug naar Alpha Tauri. En met Albon, die na een snelle promotie van Toro Rosso naar Red Bull Racing zichzelf opeens terugvond in de DTM en nu bij Williams rijdt met een Red Bull logo op zijn helm.

Een contract bij Red Bull kan dus vanalles betekenen. In theorie zou Nyck over twee jaar naast Max kunnen zitten, maar zou hij ook in een zeepkist kunnen uitkomen tijdens de Red Bull Soap Box race. Veel zal uitmaken van hoe Nyck voor de dag komt voor Alpha Tauri volgend jaar.

Andere opties: Mercedes, Williams, Alpine, undsoweiter

De Vries vertelt ook wat over zijn uiteindelijke keuze. Er is met diverse partijen gepraat, maar uiteindelijk bleek Red Bull de ‘logische optie’, die volgens Nyck vaak ook de beste optie is:

Het wordt natuurlijk gezien als een zusterteam van Red Bull en op technisch vlak is er een sterke link, ook in het delen van dingen. In dat opzicht denk ik dat we een goede structuur hebben om competitief te zijn. Tegelijkertijd zie je dat alle teams door het budgetplafond en andere ontwikkelingen -zelfs Netfli – toch wel op zichzelf opereren met eigen doelen. Dat geeft mogelijkheden. Daarnaast spreekt het sterke, Italiaanse DNA van dit team me ook aan. Ik heb door het karten veel mijn jeugdjaren in Italië doorgebracht, dus ik voel me daar behoorlijk goed thuis. Het land geeft me een welkom gevoel en dit team heeft ook een soort familiegevoel. Nyck de Vries, heeft duidelijk nog geen knal voor zijn harsens van Helmut Marko gehad

De meest reële andere optie was als we tussen de regels doorlezen Williams. Nyck was daar naar eigen zeggen ook vorig jaar al serieus in beeld, maar toen ging men uiteindelijk voor Albon. Geinig om achteraf te weten dat de geruchten van toen dus wel een zekere basis hadden. Ook voor volgend jaar zijn er gesprekken geweest met Williams, maar de Vries heeft dus toch gekozen voor een ander pad:

Het is natuurlijk geen geheim dat ik een goede band met Jost Capito en met het hele team heb. Ik ben natuurlijk ook al twee jaar lang reservecoureur voor Williams naast mijn rol bij Mercedes, dus dan bouw je automatisch een band op. In dat opzicht hebben we altijd goede gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk is dit de beste optie voor mij richting de toekomst. Nyck de Vries, wil zoveel mogelijk punten pakken

Alpine was eveneens nog even in beeld. In september organiseerde het Franse team een test voor de Vries, F2-protegé Doohan en Antonio Giovinazzi. Echter, we weten inmiddels dat Alpine ook al een tijdje bezig was met Gasly:

De test met Alpine hadden we al ver voor Monza gepland. Jullie hebben daar misschien andere interpretaties van gehad, maar in werkelijkheid ben ik voor Spa al naar Alpine geweest voor een simulatorsessie. Ik ben vooral dankbaar voor die kans, omdat ik dit jaar veel verschillende F1-auto’s hebben mogen testen. De testdag was vrij kort, maar ging wel goed en de Hungaroring is sowieso één van mijn favoriete circuits. Om daar met een Formule 1-auto te rijden, is altijd goed. Alpine is onderdeel van mijn gesprekken geweest sinds Fernando zijn vertrek naar Aston bekendmaakte, maar nogmaals: uiteindelijk is het meest logische besluit het beste besluit gebleken. Nyck de Vries, had vroeger in Friesland te weinig bergen om een echte Alpinist te worden

Ondanks zijn overstap naar ‘de vijand’, zal De Vries overigens dit jaar ook nog een keer in actie komen voor Mercedes. Dat zal gebeuren tijdens de eerste vrije training in Mexico. Ervaring met een zwik recente F1 auto’s heeft Nyck dus in ieder geval wel voor volgend jaar. Tsunoda opvreten dan maar?