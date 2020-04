Vanavond: virtuele F1 race China met F1 coureurs (19:00)

Ook de F1 Grand Prix van China gaat alsnog door! In virtuele vorm zoals we inmiddels al bijna gewend zijn dan wel. Vanavond wordt de derde officiële virtuele F1 Grand Prix verreden op het circuit van Shanghai. Liefst twee teams komen met hun reguliere line-up aan de start!

Je weet dat simracen een vlucht neemt als bekend wordt dat zelfs Sebastian Vettel inmiddels zo’n sim-setup besteld heeft. De Duitser is een old skool strijder die tot op heden altijd zijn neus ophaalde voor ‘computerspelletjes’. Afgelopen week ging ook hij echter voor de bijl. Lijkt ons een goede move van Seb, want hij moet iets doen om de jonge garde weer bij te halen. Helaas acht de Germaan zich voor nu nog te groen om op niveau mee te doen. De virtuele Grand Prix van China die vanavond vereden zal worden laat hij aan zijn Nase voorbij schieten.

Wie doen er dan wel mee? Wel, inmiddels begint het startveld wat vastere vormen aan te nemen. Waar het bij de eerste race nog echt een beetje een (vermakelijk) allegaartje was van has beens en celebs, zijn er nu eigenlijk alleen nog echte coureurs in de virtuele auto’s te vinden. Een korte bloemlezing.

Mercedes blijft vasthouden aan Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez. Voor de derde keer op rij zullen zij de kleur zilver verdedigen in de race. Ferrari komt uiteraard weer aan de start met Charles Leclerc, die de vorige race won. Naast de Monegask in de tweede auto van het team zit dit keer helaas niet meer de snelle Arthur Leclerc, maar Calum Illot. Deze jongeling maakt deel uit van Ferrari’s opleidingsprogramma.

Bij Red Bull Racing komt Alexander Albon weer in actie, maar laat Verstappen wederom verstek gaan. We blijven hier net zo lang over zeuren totdat ‘ie meedoet. Ma wordt vervangen door Thibaut Courtois, de doelman van Real Madrid. Daar heeft het team vast een forse Playseat voor moeten schuimen.

Bij McLaren voegt Carlos Sainz zich bij Lando Norris, waarmee McLaren nu op volle kracht meedoet. Renault laat winnaar van de eerste race Guanyu Zhou en golfer Ian Poulter terugkeren achter het stuur. Alpha Tauri volgt het voorbeeld van Red Bull door voetballer Ciro Immobile in te zetten naast junior program talent Liam Lawson.

Racing Point gelooft nog steeds in de kunsten van Anthony Davidson die naast vermaard simracer Jimmy Broadbent aantreed. Alfa Romeo heeft wel eindelijk haar veteraan naar huis gestuurd, Herbert maakt plaats voor Juan Manuel Correa. Voor de Columbiaan is het een emotionele comeback na zijn horrorcrash in de F2 vorig jaar.

Haas F1 komt met de even ongewijzigde als explosieve line-up van Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz aan de start, terwijl Williams tenslotte vasthoudt aan Russell en Latifi. Alles bij elkaar is het best een aardig veld dus, al zou het leuk zijn als de courante veteranen ook eens mee zouden doen. Noem een Grosjean of een Perez bijvoorbeeld.

Enfin, vanavond om 19:00 dus, dan begint het feest weer, op de officiële social media kanalen van de Formule 1. Je kan ook gewoon je TV aanzetten trouwens, want Ziggo zendt de race nu ook uit! Komt dat zien!!1!