Autoverkopen Porsche Q1: (bijna) geen invloed van corona

Sommige merken houden hun kop prima boven water. Porsche hun autoverkopen lijken bijna niet beïnvloed door de pandemie.

De huidige tijd, die van het coronavirus, is een tijd van verliezers. Natuurlijk de doden die we direct aan de gevolgen van het virus moeten betreuren. Maar ook de economie heeft het zwaar en daarmee de autobranche. Oorzaak en gevolg.

Nette score

Waar de klappen uitgedeeld worden aan de allergrootste bedrijven, weet Porsche nette cijfers te boeken. In het eerste kwartaal van 2020 verkochten ze bijna evenveel auto’s als vorig jaar. De daling is slechts vijf procent: 53.125 auto’s in 2020 vergeleken met 55.700 auto’s vorig jaar.

Europa

Wat de situatie een beetje vreemd maakt is de marktverdeling. Richt je je op de Noord-Amerika en Azië, dan is de daling vrij significant (respectievelijk -19 en -8 procent). In de VS (-19 procent) en China (-17 procent) was het ook niet veel soeps. Hoe je met dit soort cijfers toch slechts vijf procent daling kan verwezenlijken: dat is de schuld van ons continent. In Europa verkocht Porsche juist 2.783 auto’s meer dan in 2019. Dat is een stijging van 20 procent. Thuisland Duitsland verliest zes procent, maar aangezien het een relatief klein getal is, gaat het om ‘slechts’ 300 auto’s verschil.

Modellen

De ‘echte’ Porsche, de 911, was goed voor 8.482 stuks in de verkoopcijfers. Maar koplopers blijven natuurlijk de Cayenne en Macan. Door de gunstige prijs van de Macan zou je verwachten dat die aanvoerder is, maar dit jaar gaat die eer naar de Cayenne met 18.417 units. De Macan volgt met 15.547 stuks. De Taycan kent een lastigere eerste periode met 1.391 auto’s in het eerste kwartaal. Even op gang komen, toch? De Panamera en 718 worden niet aangehaald. Het resterende aantal auto’s komt uit op 9.288 stuks, dus doe het door de helft en je weet welk getal je moet verwachten voor die auto’s. Ongeveer.

Ondanks alles dus geen slechte start op het gebied van autoverkopen voor Porsche. Net als Mercedes verwacht Porsche ook dat het jaar geen tragedie wordt, aangezien de meeste Porsche-centra in China weer geopend zijn.