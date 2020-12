VDL Nedcar schrapt 750 banen - Autoblog.nl

BMW vertrekt pas in 2023 uit Born, maar de eerste ontslagronde is al een feit.

Je kunt dan wel een onafhankelijke autofabriek zijn, in de praktijk ben je toch sterk afhankelijk van één opdrachtgever met alle risico’s van dien. In het geval van VDL Nedcar was dat de laatste zes jaar BMW. Vorige maand kregen zij het gevreesde nieuws te horen: BMW gaat de fabriek in Born helemaal de rug toekeren. Dat ze zouden stoppen met de X1 was al eerder aangekondigd, nu wordt ook de productie van de Countryman weggehaald uit Limburg.

Nieuwe opdrachtgevers

Een geluk bij een ongeluk is dat het nieuw ruim van te voren wordt aangekondigd: Nedcar mag nog tot 2023 voor BMW blijven produceren. Dat geeft hen dus nog wat ademruimte om een of meerdere nieuwe opdrachtgevers te zoeken. Iets waar ze al langer mee bezig waren in Limburg. Nu staat er alleen wat meer druk op de ketel. Voor nieuwe partners wordt er onder meer naar de Chinese autoindustrie gekeken.

Teruggeschroefd

Hoewel de productie de komende drie jaar nog doorgaat, wordt deze volgend jaar al wel teruggeschroefd. “De autoverkopen staan onder druk en BMW heeft simpelweg minder modellen van ons nodig,” zegt directeur Paul van Vuuren tegenover 1limburg. Daarom is Nedcar nu al genoodzaakt de eerste ontslagronde aan te kondigen..

Ontslagronde

Het gaat om 750 medewerkers: 600 uitzendkrachten en 150 man in eigen dienst. Om de ontslagronde ordelijk te laten verlopen wil VDL Nedcar een vrijwillige vertrekregeling aanbieden. Ook kunnen er diverse werknemers elders binnen VDL een plekje krijgen. Na de ontslagen zullen er nog zo’n 4.000 werknemers overblijven bij VDL Nedcar. Dat is niet genoeg om op termijn rendabel te zijn, aldus Van Vuuren. Dat is dus des te meer reden om tijdig nieuwe opdrachtgevers te vinden. Anders waren deze 750 ontslagen nog maar het begin.

