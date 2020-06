Worden Chinese auto’s straks ‘made in Holland’?

VDL NedCar is wel druk bezig om dat voor elkaar te krijgen.

VDL NedCar bestaat de laatste jaren vooral bij de gratie van BMW. Sinds 2012 rolden in Born de Mini Cabrio, Mini Countryman en de BMW X1 van de band. BMW is natuurlijk een mooie opdrachtgever, maar afhankelijk zijn van een partij is nooit een goed idee. Daarom was VDL Nedcar al enige tijd op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.

Dat bleek geen overbodige luxe te zijn. Deze maand werd namelijk bekend dat BMW de productie deels gaat stoppen. Dit ondanks het feit dat het contract nog tot 2030 loopt. Het gaat om de productie van de X1, die BMW in 2023 weg wil halen uit Limburg. De Mini Cabrio en Countryman blijven nog wel gewoon ‘Born in the Netherlands’.

Desondanks is er des te meer reden voor VDL NedCar om nieuwe opdrachtgevers te strikken. Daar zijn ze dan ook volop mee bezig, zegt de directeur tegenover L1. De gesprekken zouden al in een “vergevorderd stadium” zijn. Desondanks kan het nog een half jaar tot anderhalf jaar duren voordat het echt tot afspraken komt.

NedCar kijkt vooral naar China voor nieuwe opdrachtgevers. Dat wordt dan eigenlijk de omgekeerde wereld: Chinese producten ‘made in the Netherlands’. Directeur Paul van Vuuren denkt dat zij een hele interessante partij zijn voor China en vice versa. De gesprekken met Chinese opdrachtgevers zijn nog in een verkennende fase. Dankzij de huidige uitbreiding van VDL NedCar zou er nog ruimte zijn voor een á twee extra opdrachtgevers naast BMW.

Ondanks het feit dat BMW de productie van de X1 gaat verplaatsen heeft NedCar nog wel vertrouwen in de samenwerking. Van Vuuren zegt dat er “geen enkel vuiltje aan de lucht is.” NedCar vertrouwd er dus op dat ze na 2023 een nieuw contract kunnen krijgen bij BMW. We zijn benieuwd welke andere merken daar eventueel nog bijkomen.

Via: L1

Foto: Wikimedia Commons