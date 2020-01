Veel bruter dan dit gaan cabrio’s niet worden

Je hebt 840 pk tot je beschikking om je kapsel te ruïneren.





Met een 840 pk sterke 6.2 V8 doet de Dodge Challenger Demon zijn naam eer aan: het is een regelrecht monster. Met zijn brede wielkasten en grote luchthapper komt de auto qua uiterlijk vertoon ook niets tekort. Kortom: weinig reden om hier nog aan te gaan knutselen. Toch zag het bedrijf Drop Top Customs nog een kans om de auto te customizen. De Demon wordt door Dodge namelijk niet als cabrio geleverd. Sterker nog: de Challenger werd helemaal niet als cabrio geleverd. De mannen van Drop Top besloten daarom om er zelf een te bouwen.

Bij Drop Top weten ze waar ze mee bezig zijn. Ze hebben namelijk al eerder Challengers van hun dak ontdaan. Nu besloten ze het kunstje ook eens op een Demon uit te proberen. Daarvoor werd een opvallend paars exemplaar uitgekozen. Het paarse dak heeft het veld moeten ruimen en is vervangen door een zwarte soft-top.

Een auto van dit kaliber ombouwen tot cabrio is echter niet puur een kwestie van het dak er af zagen. De auto moet namelijk nog wel heel blijven als je de 840 pk ontketent. De Amerikanen hebben daarom het nodige extra metaal in de auto gestopt om de boel te verstevigen. 0 tot 60 mijl in 2,3 seconden zal hier waarschijnlijk niet meer mee lukken.

De auto staat momenteel te koop bij Cape Coral in Florida voor $145,997. Of voor $139.000 als je op de website van Drop Top kijkt. Hoe dan ook, de auto is een flink stukje duurder dan een Demon destijds nieuw kostte. Daar moest je toen namelijk $85.000 voor betalen. Desondanks is het nog steeds een koopje voor een auto met 850 pk. Ook al zijn de prestaties misschien ietsje minder, dit is wel een unieke muscle car.

Foto’s: Cape Coral