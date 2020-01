Deze kekke SUV is verrassend geslaagd

Het is wat anders dan die Landwind van vroeger.





“De Chinezen komen eraan!” Dat was lange tijd het adagium. In de jaren ’60 en ’70 waren het de Japanse merken die het de gevestigde orde moeilijk gingen merken. In de jaren ’80 en ’90 kwamen de Zuid-Koreaanse fabrikanten heel erg op. In het nieuwe millennium werd verwacht dat de Chinese automerken hun intrede gingen doen.

De Landwind X6 was een van de eerste Chinese auto’s. In basis was het een goedkope parodie op een Opel Frontera. Het apparaat was net zo veilig als dat deze tegen afschrijving bestand was. De Chinese invasie begint nu pas een beetje door te breken in Europa (denk aan de MG ZS EV). Maar er zijn uiteraard (heel veel) meer kapers op de kust.

Het is een project van Changang Automobile. Deze grote fabrikant heeft in het verleden onder andere producten ontwikkeld in joint venture vorm met PSA en Ford. Changan heeft nu een nieuw merk: UNI. Het model dat je op de plaatjes ziet heeft een verdacht korte naam, de T. Dat is natuurlijk heel grappig, want je zegt dan unity.

De UNI T is 4,515 meter lang en 1,870 meter breed. de wielbasis is 2,710 meter. De gijrze lak met oranje details komt bekend voor, SEAT gebruikte het voor de Leon Cupra R. De UNI T is niet zo snel als die Spanjaard. Er is keuze uit een 1.5 of 2.0 motor, beide viercilinders, beide met een turbo. Verder zijn er nog geen details bekend.

De UNI T wordt onthuld itijdens de Beiingin Auto Show in April 2020.