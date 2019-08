Natuurlijk, jubileum Hellcat krijgt nóg meer vermogen

Je kan niet te veel vermogen hebben, blijkbaar

Als je elke maand een speciaal modelletje uitbrengt, zul je vaker het nieuws halen. Op een gegeven moment wordt je er wel heel erg flauw van, waardoor veel fabrikanten toch niet voor die tactiek kiezen. Bij Dodge doen ze alles net even alles anders. Het vers houden van oudere modellen zit namelijk in hun bloed.

Neem bijvoorbeeld de Dodge Charger. Deze auto zag in 2005 het levenslicht. Jazeker, in 2005. Het enige jaar dat Christian Albers in de Minardi PS04B Cosworth punten pakte. Het jaar dat Kanye West een hit scoorde met ‘Gold Digger’ en Prinses Alexia geboren werd. Bellen deden we met een Motorola RAZR V3 en de briljante film ‘Wedding Crashers’ draaide in de bioscopen.

Zó oud is de Dodge Charger dus. Natuurlijk is de auto in de tussen tijd voorzien van wat ingrijpende updates en facelifts om hem vers te houden. Het feit dat het een populaire politieauto is (nu de Crown Vic en Taurus uit productie zijn) helpt ook mee. Wat ook mee helpt: ze brengen veel sportieve speciaaltjes.

Voor dit weekend heeft Dodge een bijzondere Charger Daytona. Deze auto moet de originele Charger Daytona uit de jaren ’70 een eer bewijzen. De Charger Daytona was het zustermodel van de Plymouth Superbird, de zogenaamde Aero Warriors. Nascars met enorme spoilers en aerodynmische aanpassingen om hogere snelheden te halen. Iets wat ook lukte, want de Charger Daytona kon met de juiste afstelling wel 200 mijl per uur halen.

Daar zal deze Dodge Charger Daytona in de buurt van kunnen komen. De naam van de auto is voluit Dodge Charger SRT Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. De auto is er dus als automobiele hoedtik naar het origineel. De Charger SRT Widebody Daytona 50th Anniversary Edition is gebaseerd op de onlangs geïntroduceerde Widebody. De auto is herkenbaar aan de unieke lak en zilvergrijs (‘satin grey’) gespoten velgen met daarachter zwartgelakte Brembo’s.

.

Onder de kap treffen we de bekende 6.2 V8 aan met compressor aan. Normaal gesproken is deze goed voor 707 pk, maar voor de gelegenheid krijg je er 717! Of je het verschil merkt, wagen we te betwijfelen. Of je nu 71 of 72 shotjes tequila drinkt: dronken wordt je toch wel. Mocht je er eentje willen, dan moet je snel zijn. Er worden er 501 van gebouwd, wat destijds het minimale aantal was ter homologatie.