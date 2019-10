Aan welke BMW M ga jij 69.875 euro uitgeven?

Puur en nostalgisch, of bijzonder luxe en rap? De keuze is aan jou!

Stel, je hebt 70 mille en je hebt zin in een snelle BMW. Dan zijn er heel veel opties. Maar laten we zeggen dat je precies 69.875 euro in je zak hebt die op moet aan een snelle auto. Geen 69.874 euro en ook geen 69.876 euro. Nee, precies 69.875 euro. Wat zijn dan je opties?

Welnu, die hebben we gevonden. Want voor precies 69.875 euro staan er in Nederland twee snelle BMW M-producten te koop. Nu komt het weleens voor dat een autobedrijf meerdere modellen van één auto heeft staan en dat de prijs dientengevolge ook hetzelfde is. Maar ondanks dat de auto’s van hetzelfde merk zijn, is het contrast groot. We nemen ze met je door:

BMW M3 Coupé (E30)

€ 69.875

1988

138.638

Eigenlijk is dit een van de beste M3’s die je kunt kopen. Althans, als je in de markt bent voor een M3. Natuurlijk, 70 mille is niet niets, maar Newsflash: alle E30 M3’s zijn heel erg duur. Je betaalt nog doodleuk 50 mille voor een exemplaar met drie ton op de klok. Zeker de exemplaren met nauwelijks kilometers op de klok. Daar durf je niet mee te rijden, want dan schrijf je enorm af per gereden kilometer. Een lekker tochtje naar de dolomieten zul je niet zo snel doen. Maar ja, je wil ook geen afgeragde M3 hebben.

Daar komt deze M3 om de hoek kijken. Het is geen Cecotto of Sport Evolution met 2.500 km. Nee, gewoon een eenvoudige 2.3 met 195 pk. De auto is mooi genoeg om een flink bedrag waard te zijn, maar je kan er nog wel wat mee rijden zonder dat de waarde keldert. Afgaande op de afbeeldingen is de auto wel degelijk gebruikt, maar ziet het er nog keurig uit. Precies hoe je het wil. Het enige nadeeltje is misschien de kleur, alhoewel wit bij een homologatiespecial een verantwoorde kleur is. De advertentie kun je hier bekijken.

BMW M4 Coupé (F82)

€ 69.875

2017

43.719 km

Misschien is dit wel de laatste fraaie BMW M4. De nieuwe generatie gaat waarschijnlijk Filemon Wesselink nadoen. De M4 is een auto die met de tijd telkens fraaier wordt. Beter ook, trouwens: het Competition pakket is eigenlijk verplichte kost op deze auto. In deze uitvoering valt ‘ie niet heel erg op, maar bij nadere beschouwing is ‘ie toch wel erg fraai. Zwart is een tikkie saai, maar de velgen zijn gelukkig voor de verandering eens niet zwart. Sterker nog, stiekem worden die 20″ kruisspaakvelgen (666M) telkens mooier.

Het interieur is voorzien van Individual leder in de kleur Goldbraun, wat de auto een beetje extra cachet geeft. Omdat het de Competition is, heb je zwarte badges, die 20″ velgen, Adaptief sportonderstel, 450 pk en zwarte nieren die je nu ook op elke E46 en E90 ziet. Deze auto hóórt ze tenminste te hebben. Als optie heeft deze M4 Competition de beschikking over keramische remschijven. De advertentie check je hier.

Dus dan is het nu aan u waarde lezer. Op welke auto zou jij je laatste 69.875 euro uitgeven? De M3 of toch de M4? Laat het antwoord weten in de comments!