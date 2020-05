Serieuze Chinese EV komt nu naar Europa

Het progressieve Nederland moet wel hoog op het lijstje staan van Chinese fabrikanten die serieuze EV’s in Europa willen slijten.

Er zijn een paar dingen zeker. Er komen meer elektrische auto’s bij, dan dat er weggaan en er zullen veel meer Chinese auto’s bij komen. Nu roepen we dat laatste echt al jaren.

Chinese auto’s

De eerste Chinese auto’s die we in Europa mochten verwelkomen waren zeldzaam slecht, maar de stappen die ze gemaakt hebben zijn best indrukwekkend. Ga maar eens in een MG ZS EV zitten. Het is geen Mercedes GLS, maar voor zijn klasse is het gewoon keurig, helemaal als je bedenkt dat de prijs erg laag is en het niveau qua prijs heel erg meevalt.

Betaalbare EV’s

En hoe voordelig elektrische auto’s ook zijn in de lease, niemand gaat 60 tot 100 mille van zijn spaargeld stukslaan op een Amerikaanse auto. Daar zit altijd een zakelijke constructie achter. Gelukkig zijn er meer betaalbare EV’s op komst, dat meldt Autocar.

Tang EV600

Voor nu kijken we naar het merk BYD, wat staat voor ‘Build Your Dreams’. Op dit moment is het merk in Europa al leverbaar, zij het enkel hun bussen en vrachtwagens. Maar er komen nu ook auto’s. Ze beginnen meteen met een veelbelovende auto, de BYD Tang EV600. Dat moet na de MG ZS EV een echte serieuze Chinese EV worden voor de Europese markt. De Tang EV600 is een grote SUV die plaats biedt aan vijf of zeven personen. De Tang wordt naar Europa gebracht op hetzelfde moment als de reeds aangekondigde bussen arriveren.

Twee motoren

De elektrische Tang EV600 heeft twee elektrische motoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Gezamenlijk leveren deze motoren maar liefst 490 pk, waardoor het mogelijk is om in 4,4 tellen naar de 100 km /u te snellen. Ha, dat rijmt. Qua laadtijden is de serieuze Chinese EV ook erg vlot: in 30 minuten zit je ‘tank’ weer bijna vol.

Noorwegen

De Tang EV600 zal eerst naar Noorwegen komen. De adoptie van de EV aldaar is een dermate vergevorderd stadium qua infrastructuur, acceptatie en aantallen, dat het voor BYD logisch is om daar te beginnen. Dat elektrische auto’s zwaar gesubsidieerd worden, wordt niet gemeld, maar het kan ze niet ontgaan zijn. Vandaar dat we er voorzichtig van uit kunnen gaan dat BYD ons land relatief snel zal gaan verblijden met de Tang EV600.