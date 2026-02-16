Vergeet de Ferrari F80, deze Novitec SP3 is veel gaver!

Deze Ferrari Daytona SP3 heeft zes dingen die de F80 niet heeft.

Terwijl Ferrari nog gewoon V12’s bouwt, krijgt de opvolger van de LaFerrari een V6’je. Dat is toch wel een beetje een deceptie. In het vlaggenschip van Ferrari wil je een schreeuwende twaalfcilinder, en niks anders. Daar worden we nu weer aan herinnerd door Novitec.

De Duitse tuner heeft namelijk de Ferrari Daytona SP3 onder handen genomen. Dat feit an sich is al bijzonder, want gelimiteerde Ferrari’s worden doorgaans niet getuned. Eigenaren zijn veel te bang dat hun geliefde investeringsobject minder waard wordt.

Het is ook volstrekt overbodig om een 840 pk sterke Ferrari Daytona SP3 te tunen. Gelukkig heeft Novitec het begrepen: “Het gaat niet om cijfers, maar om emotie.” Daarom hebben ze niet gefocust op meer vermogen, maar op meer beleving.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Met een andere uitlaat! Novitec heeft een nieuw uitlaatsysteem ontwikkeld dat de atmosferische 6,5 liter V12 nóg beter laat klinken. Dat moet je natuurlijk horen, dus kijk vooral even de onderstaande video.

De Novitec Daytona SP3 heeft nog wel wat extra vermogen, maar dat is slechts bijvangst van het nieuwe uitlaatsysteem. Daardoor stijgt het vermogen naar 867 pk. Een instap-Ferrari heeft tegenwoordig ook al 800+ pk, maar zoals Novitec zegt: het draait niet om cijfers.

Het uiterlijk heeft Novitec grotendeels ongemoeid gelaten. Zelfs de uitlaateindstukken zijn nog standaard. Novitec heeft de auto alleen voorzien van nieuwe velgen. Deze zijn 20 inch voor en 21 achter en zijn zoals gewoonlijk geproduceerd door Vossen. De SP3 kan ze goed hebben, maar de uitlaat is de enige aanpassing die er echt toe doet.