Vergeet de Ferrari Roma Spider, dit is de Amalfi Spider!

Ferrari’s nieuwe instapcabrio is hier.

Ferrari heeft momenteel de Roma Spider en de Amalfi naast elkaar in het gamma. Dat is een beetje raar, want de Amalfi is niks meer en niks minder dan een facelift van de Roma. Dit ‘probleem’ wordt nu opgelost met de Amalfi Spider.

De Amalfi Spider is precies wat je denkt dat het is: een Roma Spider met de nieuwe neus van de Amalfi. Dit betekent dat de meegespoten grille – het meest controversiële onderdeel van de Roma – verdwijnt. In plaats daarvan zien we een minimalistische neus met een streep die de koplampen met elkaar verbindt.

Meer dan een nieuwe neus

De wijzigingen strekken verder dan alleen de neus. De Amalfi heeft ook een compleet nieuw interieur. De schuin aflopende middentunnel is verdwenen. Dat is wel jammer, want daarmee zijn de mooie vloeiende lijnen uit het interieur verdwenen. Het voordeel is wel dat je nu een horizontaal infotainmentscherm hebt in plaats van een verticaal scherm.

Motorisch verschilt de Amalfi niet enorm veel van de Roma. Voor de vorm heeft Ferrari de V8 20 pk extra gegeven. Deze levert nu 640 pk. Dat is ook meer dan genoeg. Zeker als je bedenkt dat de Amalfi het ‘instapmodelletje’ is van Ferrari. Een sprintje van 0-100 km/u duurt 3,3 seconde en als je wilt kun je 320 km/u rijden met het dak open.

Open in 13,5 seconde

Het dakje is gewoon één op één overgenomen van de Roma Spider. Dit is een softtop die in 13,5 seconden geopend kan worden. Dit kan bij snelheden tot 60 km/u. Je kunt zelfs twee kinderen (of dwergen) meenemen in deze cabrio. Helaas geeft dit de Amalfi een beetje een bochel, dus voor de looks moet je toch de coupé hebben.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar die communiceert Ferrari sowieso nooit. We weten wel dat een Roma Spider minstens €315.000 kostte. Deze Amalfi Spider zal daar nog een stukje boven zitten.