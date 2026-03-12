Deze bedrijfswagens van Volkswagen hebben geen last van de emissiezones

Voor de binnen- en buitenstad, voor werk en privé!

De Nederlandse ondernemer heeft het niet makkelijk. Zeker de handelaar die een bedrijfswagen zoekt en niet voor het einde van 2024 er eentje heeft gekocht. Daar komen nu ook nog eens extra belastingen, ingewikkelde emissiezones en de dure brandstofprijzen bovenop. Om de Nederlandse firmant een hart onder de riem te steken heeft Volkswagen een bedrijfswagenlijn die een alles-in-één-oplossing biedt.

De meeste milieuzones in Nederlandse steden gelden voor bedrijfsauto’s. Je bent ook een crimineel als je wilt werken in de binnenstad, niet waar? Daarom maakt VW van de Caddy, Multivan en ID. Buzz een personenversie met grote laadruimte. Hierdoor zijn ze op kenteken personenauto’s en mogen ze dus zonder problemen de milieuzone in.

Je haalt natuurlijk het liefst het maximale uit je werkbus. Daarom is het goed om te overwegen om je busje ook in te zetten voor privégebruik. Daarvoor heb je dan wel weer een dubbele cabine nodig. In deze behoefte voorzien de Volkswagen toCargo-modellen.

Twee in één

De toCargo-bussen zijn personenversies met een laadruimte inclusief een tussenschot en vlakke laadvloer. Daarmee kun je hem overdag gebruik als werkbus en ’s avonds om de kids van de voetbaltraining te halen. Ook klussen (voor zowel het werk als het huishouden) in de binnenstad zijn bereikbaar. De bussen zijn altijd elektrisch of plug-in hybride.

Ook voor de portemonnee zijn de toCargo-uitvoeringen een goede keuze. Je koopt één bus voor privé- en werkgebruik. Daarnaast zit er een lagere bpm op de geëlektrificeerde bedrijfswagens. Aan het einde van jouw tijd met de bus hou je een leuke restwaarde over, omdat je een personenwagenversie hebt.

Nog meer toCargo-bussen

Volkswagen Nederland gaat vanaf vandaag de toCargo-modellen verkopen. De keuze bestaat nu nog uit een Volkswagen Caddy Kombi eHybrid, de Volkswagen Multivan eHybrid en de volledig elektrische Volkswagen ID. Buzz. Later deze maand komen daar de Transporter Kombi eHybrid en de Caravelle eHybrid bij.